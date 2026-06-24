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Stoiximan Social: Η νέα social εμπειρία στο παιχνίδι

Stoiximan Social: Η νέα social εμπειρία στο παιχνίδι

Η Stoiximan αλλάζει τους κανόνες της διασκέδασης με το Stoiximan Social! Τη λειτουργία που μετατρέπει την εμπειρία του παιχνιδιού σε μια “ζωντανή” κοινότητα. Εδώ, γίνεσαι πηγή έμπνευσης για τα άλλα μέλη, αντλείς ιδέες για κορυφαία δελτία και ανεβαίνεις στην κατάταξη μαζεύοντας πόντους για να φτάσεις το όνομά σου όσο ψηλότερα γίνεται!

Δες εδώ, τους διαγωνισμούς του Stoiximan Social!

Το Stoiximan Social σε συνδέει με μια τεράστια στοιχηματική κοινότητα. Φτιάχνεις εύκολα το προφίλ σου, μοιράζεσαι τα δελτία σου και ακολουθείς άλλους παίκτες για να βλέπεις τις δικές τους επιλογές. Δεν τελειώνει εκεί όμως! Μπορείς να αντιγράφεις έτοιμα δελτία και ιδέες από τους επίσημους Tipsters, αλλά και να λαμβάνεις μέρος σε εβδομαδιαίους διαγωνισμούς για να δείξεις ποιος έχει τις καλύτερες προβλέψεις!

Έχεις απορίες; Είμαστε εδώ για σένα! Ο απόλυτος οδηγός του Stoiximan Social θα σε καθοδηγήσει!

Μάθε πώς λειτουργεί το Stoiximan Social

Η χρήση του Stoiximan Social είναι απλή και εύκολη. Αφού δημιουργήσεις το προφίλ σου,
μπορείς να:
• Μοιράζεσαι τα δελτία και τις επιλογές σου
• Ακολουθείς άλλους παίκτες και να βλέπεις τα picks τους
• Ανακαλύπτεις νέες προτάσεις μέσα από την κοινότητα
• Αλληλεπιδράς με άλλα προφίλ
• Παίρνεις μέρος σε εβδομαδιαίους διαγωνισμούς

Το Stoiximan Social δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να γίνουν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας. Εκτός από τη διασκέδαση, μπορείς να ανακαλύψεις νέες επιλογές, να δεις τι παίζουν άλλοι χρήστες και να μοιραστείς τη δική σου στρατηγική.

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