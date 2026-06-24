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Ιαπωνία – Σουηδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Ιαπωνία - Σουηδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Άλλο το να υπάρχουν προσδοκίες για μια ομάδα και άλλο το να κατάφερνει όντως να σηκώσει το βάρος τους. Αυτό ακριβώς κάνει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026 η Ιαπωνία που έχει βάλει πλώρη για την πρωτιά στον όμιλό της και το πιο ευνοϊκό πλασάρισμα εν όψει των νοκ-άουτ. 

Οι «μπλε σαμουράι» ξεκίνησαν με το Χ απέναντι στους Ολλανδούς και έπειτα έγραψαν ιστορία με την εντυπωσιακή τεσσάρα επί της Τυνησίας. 

Βέβαια, μπροστά τους τώρα έχουν ένα αρκετά πιο απαιτητικό παιχνίδι, κόντρα στην ποιοτική Σουηδία που ψάχνει αντίδραση μετά την πεντάρα από τους Ολλανδούς και θα κάνει τα πάντα για την πρόκριση. Πάμε για συναρπαστικό ματς, λοιπόν, οπότε ας δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Ιαπωνία – Σουηδία αποδόσεις 

Έτσι όπως έχουμε δει τις δύο ομάδες, δεν μας προκαλεί την παραμικρή εντύπωση ο φαβοριτισμός της Ιαπωνίας. Σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Superbet, η ομάδα του Χατζίμε Μοριγιάσου έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. 

ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ
1.95superbet
3.50superbet
4.15superbet

Φυσικά, πάντως, το δικό της σημαντικό ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, μιλάμε για δύο ομάδες στα παιχνίδια των οποίων μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί αθροιστικά 20 τέρματα. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.76superbet
2.07superbet
1.65superbet
2.20superbet

Ιαπωνία – Σουηδία ειδικά στοιχήματα 

Ολλανδία - Σουηδία προγνωστικά Μουντιάλ 2026

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά δεν θα μπορούσαμε να προσποιηθούμε πως δεν υπάρχουν και πιο ενδιαφέροντα σημεία. Μιλάμε, φυσικά, για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα και για αυτό το παιχνίδι. 

Πολλές και πολύ ελκυστικές οι επιλογές, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος έπρεπε να κάνει την κατάλληλη διαλογή. Για αυτό είμαστε εδώ, όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ OVER 13,5 ΣΟΥΤ+ΙΑΠΩΝΙΑ OVER 1,5 ΓΚΟΛ
3.25superbet
Χ/1+OVER 2,5
8.00superbet
Χ2+G/G+ΙΣΑΚ 1,5+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
6.50superbet
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΚΟΡΝΕΡ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
7.50superbet
ΓΚΟΛ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
2.60superbet

Ιαπωνία – Σουηδία ειδικά παικτών 

Από τη μια υπάρχει ο Ουέντα που κάνει φοβερά πράγματα φέτος και από την άλλη οι Γιόκερες και Ίσακ, ελίτ παικταράδες στην επίθεση της Σουηδίας. Με τέτοια ονόματα στο χορτάρι, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τα ειδικά παικτών. Πρόκειται ίσως για τα πιο fun σημεία στο στοίχημα και πάντα έχουν μεγάλη αξία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΥΕΝΤΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
5.00superbet
ΓΙΟΚΕΡΕΣ 1,5+ ΟΦΣΑΪΝΤ
7.40superbet
ΤΟΜΙΓΙΑΣΟΥ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΡΤΑ
8.10superbet

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