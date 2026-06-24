ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Τυνησία – Ολλανδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Τυνησία - Ολλανδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Όσα… δεν έδειξε στην πρεμιέρα της η Ολλανδία, τα έδειξε στη δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Σουηδία και τη διέλυσε με 5-1 ώστε να πάρει τα… πάνω της ψυχολογικά και να κάνει πολύ σημαντικό βήμα πρωτιάς στο γκρουπ. 

Άλλωστε, πλέον της απομένει μόνο το – με διαφορά – πιο εύκολο παιχνίδι του ομίλου. Αντιμετωπίζει την Τυνησία των… χιλίων προβλημάτων και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει οριστικά την πρωτιά, εξασφαλίζοντας έτσι πιο ευνοϊκό πλασάρισμα στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026

Κανένα παιχνίδι, πάντως, και ειδικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν κρίνεται πριν τη σέντρα. Άλλωστε, αυτό είναι που πάντα καθιστά ενδιαφέροντα τα προγνωστικά στοιχήματος. Πάμε να δούμε τι παίζει. 

Τυνησία – Ολλανδία αποδόσεις 

Οι Ολλανδοί θα ήταν ούτως ή άλλως φαβορί στο παιχνίδι. Μιλάμε για τρελή διαφορά δυναμικής. Όμως η θλιβερή εικόνα αυτής της Τυνησίας καθιστά ακόμη και την ισοπαλία κάτι σαν… αυτοκτονία για τους Οράνιε. Αυτό, φυσικά, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters

ΤΥΝΗΣΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ
20.00winmasters
8.50winmasters
1.13winmasters

Οι Τυνήσιοι σε δύο παιχνίδια έχουν δεχθεί εννέα τέρματα, η άμυνά τους… μπάζει την ώρα που η Ολλανδία προέρχεται από πεντάρα. Πώς να μην ανέβει το line της αγοράς των γκολ. Στο 3,5 πήγε και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες αποδόσεις. 

OVER 3,5 UNDER 3,5 G/G N/G
2.15winmasters
1.70winmasters
2.57winmasters
1.47winmasters

Τυνησία – Ολλανδία ειδικά στοιχήματα 

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές του 1Χ2, τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα γίνονται… σχεδόν αναγκαία. Πάντα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντα έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια αποκτούν ακόμη περισσότερο νόημα. 

Πολλές οι επιλογές και μάλιστα πολύ ελκυστικές, είτε κάποιος θέλει να χτίσει στην απόδοση των Ολλανδών με… εξτραδάκια, είτε έχει δει κάποιο… όνειρο με την έκπληξη της Τυνησίας. Όπως και να έχει, παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σημεία που ξεχωρίσαμε για το παιχνίδι. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -2,5+ΧΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΟΛΛΑΝΔΙΑ OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ 
OVER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 2,5
5.39winmasters
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 0-4
7.60winmasters
1Χ+ΤΥΝΗΣΙΑ OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ
12.80winmasters
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.16winmasters

Τυνησία – Ολλανδία ειδικά παικτών 

Φυσικά, άλλο τα παραπάνω και άλλο τα ακόμη πιο… special ειδικά παικτών. Δεν θα μπορούσαμε να τα παραλείψουμε αυτά, πόσω μάλλον σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε τους επιθετικούς της Ολλανδίας να λάμψουν και τους αμυντικούς της Τυνησίας να έχουν πολλή δουλειά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΑΛΕΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
12.00winmasters
ΣΑΜΕΡΒΙΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
9.10winmasters
ΜΕΖΜΠΡΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
2.70winmasters

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα