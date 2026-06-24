Τυνησία – Ολλανδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Όσα… δεν έδειξε στην πρεμιέρα της η Ολλανδία, τα έδειξε στη δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Σουηδία και τη διέλυσε με 5-1 ώστε να πάρει τα… πάνω της ψυχολογικά και να κάνει πολύ σημαντικό βήμα πρωτιάς στο γκρουπ.

Άλλωστε, πλέον της απομένει μόνο το – με διαφορά – πιο εύκολο παιχνίδι του ομίλου. Αντιμετωπίζει την Τυνησία των… χιλίων προβλημάτων και έχει την ευκαιρία να κλειδώσει οριστικά την πρωτιά, εξασφαλίζοντας έτσι πιο ευνοϊκό πλασάρισμα στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026.

Κανένα παιχνίδι, πάντως, και ειδικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν κρίνεται πριν τη σέντρα. Άλλωστε, αυτό είναι που πάντα καθιστά ενδιαφέροντα τα προγνωστικά στοιχήματος. Πάμε να δούμε τι παίζει.

Τυνησία – Ολλανδία αποδόσεις

Οι Ολλανδοί θα ήταν ούτως ή άλλως φαβορί στο παιχνίδι. Μιλάμε για τρελή διαφορά δυναμικής. Όμως η θλιβερή εικόνα αυτής της Τυνησίας καθιστά ακόμη και την ισοπαλία κάτι σαν… αυτοκτονία για τους Οράνιε. Αυτό, φυσικά, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters.

Οι Τυνήσιοι σε δύο παιχνίδια έχουν δεχθεί εννέα τέρματα, η άμυνά τους… μπάζει την ώρα που η Ολλανδία προέρχεται από πεντάρα. Πώς να μην ανέβει το line της αγοράς των γκολ. Στο 3,5 πήγε και αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες αποδόσεις.

Τυνησία – Ολλανδία ειδικά στοιχήματα

Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές του 1Χ2, τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα γίνονται… σχεδόν αναγκαία. Πάντα έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντα έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια αποκτούν ακόμη περισσότερο νόημα.

Πολλές οι επιλογές και μάλιστα πολύ ελκυστικές, είτε κάποιος θέλει να χτίσει στην απόδοση των Ολλανδών με… εξτραδάκια, είτε έχει δει κάποιο… όνειρο με την έκπληξη της Τυνησίας. Όπως και να έχει, παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σημεία που ξεχωρίσαμε για το παιχνίδι.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ -2,5+ΧΑΚΠΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΟΛΛΑΝΔΙΑ OVER 6,5 ΚΟΡΝΕΡ 6.10 OVER 2,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 2,5 5.39 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 0-4 7.60 1Χ+ΤΥΝΗΣΙΑ OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 12.80 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.16

Τυνησία – Ολλανδία ειδικά παικτών

Φυσικά, άλλο τα παραπάνω και άλλο τα ακόμη πιο… special ειδικά παικτών. Δεν θα μπορούσαμε να τα παραλείψουμε αυτά, πόσω μάλλον σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε τους επιθετικούς της Ολλανδίας να λάμψουν και τους αμυντικούς της Τυνησίας να έχουν πολλή δουλειά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΛΕΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 12.00 ΣΑΜΕΡΒΙΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9.10 ΜΕΖΜΠΡΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 2.70

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