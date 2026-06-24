Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τους «32» του Παγκοσμίου με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Η μάχη των ομίλων κορυφώνεται και η Πέμπτη φέρνει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της διοργάνωσης. Το Μαρόκο, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αντιμετωπίζει την Αϊτή, ενώ λίγο αργότερα η Βραζιλία μπαίνει στη μάχη απέναντι στη Σκωτία με μοναδικό στόχο ακόμη μία νίκη που θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

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Η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική συγκρούονται σε μια αναμέτρηση με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες παίζουν με μόνο στόχο την νίκη για την πρόκριση, με τη Νότια Αφρική να ψάχνει μόνο τη νίκη και τους Ασιάτες να “βολεύονται” και με την ισοπαλία. Την ίδια ώρα, η Τσεχία κοντράρεται με το Μεξικό σε ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της ημέρας, καθώς οι Τσέχοι χρειάζονται το θετικό αποτέλεσμα για να «κλειδώσουν» την επόμενη φάση απέναντι στους οικοδεσπότες, οι οποίοι με «2/2» και μηδέν παθητικό θέλουν να σφραγίσουν την πρωτιά μπροστά στο κοινό τους!

Η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει το Κουρασάο και θέλει να αποδείξει την ανωτερότητά της για να πάρει το εισιτήριο των «32», απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει το “θαύμα” μετά τον ιστορικό βαθμό που απέσπασε από το Εκουαδόρ. Παράλληλα, η Γερμανία δοκιμάζεται απέναντι στο Εκουαδόρ, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον μετά το εντυπωσιακό παιχνίδι των Γερμανών απέναντι στην Ακτή, με την ομάδα να ψάχνει το απόλυτο των βαθμών για την πρωτιά και τους Λατινοαμερικάνους να αμύνονται για το αποτέλεσμα που θα τους δώσει “ελπίδες”!

Όσον αφορά στον 2ο όμιλο, η Ελβετία κοντράρεται με τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Καναδά σε μία αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρώτη θέση, ενώ η Βοσνία & Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κατάρ σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες αναζητούν πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια!

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Η Βραζιλία και η Γερμανία θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους προς την κορυφή, το Μαρόκο επιδιώκει να αποδείξει ξανά ότι ανήκει στην ελίτ, ενώ Νότια Κορέα και Εκουαδόρ αναζητούν αποτελέσματα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα των ομίλων. Ποιοι θα συνεχίσουν στο ταξίδι του Παγκόσμιου; Μπαίνεις στο Mission και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής σε μία από τις πιο γεμάτες αγωνιστικές του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

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