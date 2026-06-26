Sportingbet: Νορβηγία – Γαλλία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Στις 22:00, Νορβηγία και Γαλλία κοντράρονται για την 1η θέση του 9ου ομίλου και τα ξημερώματα η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη με… φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Φινάλε με ματσάρα

Μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο Φόξμπορο, όπου κοντράρονται Νορβηγία και Γαλλία. Αμφότερες, μπορεί να βρίσκονται ήδη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ωστόσο, διακυβεύεται ακόμα η κορυφή του ομίλου και αυτός είναι και ο αποψινός τους στόχος. Επίσης, τα φώτα θα πέσουν και στην «μονομαχία» Μπαπέ – Χάαλαντ για το ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τους δύο επιθετικούς να μετρούν από τέσσερα γκολ, αντίστοιχα. Δεκαπέντε φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε όλες τις διοργανώσεις οι δύο ομάδες, με την Γαλλία να μετρά 7 νίκες, την Νορβηγία 4, ενώ 4 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες.

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Τα… ρέστα της

Το τελευταίο της… χαρτί για την παραμονή της στην διοργάνωση θα παίξει απόψε η Ουρουγουάη, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής με 2 βαθμούς μπορεί να βρίσκεται στην 2η θέση, ωστόσο, χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη για να «κλειδώσει» την παρουσία τους στους «32» του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα περιμένει το αποτέλεσμα της άλλης αναμέτρησης του ομίλου (Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία) και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η αγωνιστική για να δει αν συνεχίζει από την 3η θέση. Στον αντίποδα, η «φούρια ρόχα» με 4 βαθμούς είναι στην 1η θέση του ομίλου και απόψε θα στοχεύσει να παραμείνει αήττητη στη διοργάνωση και να πάρει ήρεμα το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

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