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Løvene: Η Νορβηγία ήρθε στο Μουντιάλ με το πιο «φονικό» όπλο του πλανήτη!

Løvene: Η Νορβηγία ήρθε στο Μουντιάλ με το πιο «φονικό» όπλο του πλανήτη!

Η Νορβηγία επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο πλανήτης είναι έτοιμος να δει μια ομάδα γεμάτη σκανδιναβική σκληράδα, modern transition και, φυσικά, την πιο τρομακτική επιθετική ισχύ της Ευρώπης. Οι “Løvene” (Λιοντάρια) έρχονται στον 9ο όμιλο με ξεκάθαρο στόχο: να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης με την πανηγυρική πρόκριση που πήρανε, κοιτάζοντας στα μάτια ακόμα και τη Γαλλία.

Όταν οι Νορβηγοί βρίσκουν χώρους στην αντεπίθεση, η ταχύτητα και η εκτελεστική τους δεινότητα είναι απλά ασταμάτητες.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Νορβηγίας είναι ότι διαθέτει παίκτες παγκόσμιας κλάσης που μπορούν να κρίνουν οποιοδήποτε ματς από το πουθενά. Με μια μεσαία γραμμή γεμάτη φαντασία και κάθετο παιχνίδι, και με το πιο «βαρύ» πυροβολικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή, οι Νορβηγοί σκοράρουν με χαρακτηριστική ευκολία.

Ένας φορ-«μηχανή» που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος μέσα στο κουτί. Physical κυριαρχία στον αέρα που μετατρέπει κάθε κόρνερ σε μισό γκολ.

Θα κάνει το μεγάλο step up η Νορβηγία στη Novibet;

Οι Νορβηγοί συγκαταλέγονται στα πιο “hot” πονταρίσματα για μια εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά, και η Novibet έχει ήδη ανοίξει τις αγορές της.

Το να αναδειχθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ Πρώτος Σκόρερ της διοργάνωσης συγκεντρώνει τεράστιο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Στη Novibet θα βρεις εκατοντάδες special bets και live αγορές.

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