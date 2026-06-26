Νορβηγία – Γαλλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νορβηγία αντιμετωπίζει στη Βοστώνη τη Γαλλία στο ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου για την 3η και τελευταία αγωνιστική. Ένα ματς ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί και βάζουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών με τις ως τώρα εμφανίσεις τους.

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Η Νορβηγία πήγε στην τελική φάση έχοντας ως προίκα τις οκτώ νίκες σε ισάριθμους αγώνες της προκριματικής σειράς. Στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ επικράτησε πολύ εύκολα του Ιράκ με 4-1, ενώ στον δεύτερο πανηγύρισε και πάλι, καθώς νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2, πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.

Η Γαλλία έχει κάνει ομοίως το απόλυτο των επιτυχιών ως τώρα στον όμιλο. Μετά το 3-1 επί της Σενεγάλης, νίκησε πολύ εύκολα το Ιράκ με 3-0, σε έναν αγώνα που λόγω κακών καιρικών συνθηκών διακόπηκε για περίπου δύο ώρες. Μετράει 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες με αντίπαλο τη Νορβηγία (22-15 γκολ).

Ο άσος της Νορβηγίας τοποθετείται στο 4.85**, ενώ το διπλό της Γαλλίας προσφέρεται στο 1.62** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.65** και το Under στο 2.28**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Boston Stadium», το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Rayan Cherki πάει στο 3.75**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.55**, ενώ το Over 0.5 ασίστ από τον Martin Odegaard ανέρχεται στο 5.90**.

Ταυτόχρονα, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Kylian Mbappe το βλέπουμε στο 3.05**, ενώ το να είναι πρώτος σκόρερ ο E. Haaland εμφανίζεται στο 6.05** με την Ενισχυμένη Απόδοση. Με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson, ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 2.90** από 2.40.

Μόνο νίκη χρειάζονται Σενεγάλη και Ιράκ

Για τον ίδιο όμιλο, η Σενεγάλη συναντά στο Τορόντο το Ιράκ, με τις δύο αντιπάλους να μην έχουν βαθμό και να ψάχνουν μόνο τη νίκη για να έχουν ελπίδες πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης.

Στο 1.24** τοποθετείται η νίκη των Αφρικανών, στο 14.50** αυτή του Ιράκ. Αναφορικά με τα γκολ, το Over 2.5 δίνεται στο 1.52** και το Under 2.5 στο 2.55**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το combo νίκη Σενεγάλης και Over 3.5 γκολ πάει στο 2.85**, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.30**, ενώ το να νικήσει ένα ημίχρονο το Ιράκ ανέρχεται στο 5.55** από 5.20. Επιπλέον, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Ismaila Sarr εμφανίζεται στο 5.35** (από 5.00) στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson.

Διαδοχικές ισοπαλίες για την Ουρουγουάη

Στο 8ο γκρουπ, η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει στην πόλη Σαποπάν του Μεξικού την Ισπανία. Δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς για τους Νοτιοαμερικανούς, οι οποίοι έμειναν στο «Χ» στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους. Μία νίκη και μία ισοπαλία για τους πρωταθλητές Ευρώπης ως τώρα στον όμιλο.

Η επικράτηση της Ουρουγουάης προσφέρεται στο 7.10** και αυτή της Ισπανίας στο 1.50**. Στο 1.95** το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, στο 1.82** το N/G. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η διπλή ευκαιρία υπέρ της Ουρουγουάης ανεβαίνει στο 2.90**, το να σκοράρει ο Darwin Nunez πάει στο 4.70**, ενώ το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Mikel Oyarzabal ανέρχεται στο 3.95**. Παράλληλα, το να επιτευχθεί το 1ο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 δίνεται στο 3.70**, ενώ το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο το βλέπουμε πλέον στο 3.25** (από 3.05). Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το combo νίκη Ισπανίας και G/G εκτοξεύεται στο 4.10** από 3.40.

Διατηρούν ελπίδες Πράσινο Ακρωτήρι και Σαουδική Αραβία

Για το ίδιο γκρουπ, το Πράσινο Ακρωτήρι αντιμετωπίζει στο Χιούστον τη Σαουδική Αραβία. Με δύο ισοπαλίες, η αφρικανική ομάδα κατέχει την 3η θέση του ομίλου, ενώ έχει ηττηθεί μόνο στο 1 από τα 17 τελευταία παιχνίδια της (8 νίκες, 8 ισοπαλίες). Η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό στο γκρουπ και διατηρεί και αυτή, όπως και η αντίπαλός της, ελπίδες πρόκρισης.

Ο άσος προσφέρεται στο 2.58** και το διπλό στο 2.80** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.08** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ, στο 1.75** το αντίστοιχο Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.70**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο εμφανίζεται στο 4.30**, ενώ το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.20**. Ακόμη, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Al Buraikan Firas ανεβαίνει στο 5.35**, ενώ το να χριστεί σκόρερ ο Gilson Benchimol εντοπίζεται στο 3.65** στις Ενισχυμένες Αποδόσεις.

Αήττητο εδώ και 5 ματς το Ιράν

Για την τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου η Αίγυπτος παίζει στο Σιάτλ με το Ιράν. Οι δύο ομάδες κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στο γκρουπ και διατηρούνται αήττητες. Τρία διαδοχικά G/G για την Αίγυπτο. Το Ιράν συμπλήρωσε 5 σερί ματς χωρίς ήττα.

Η νίκη της Αιγύπτου προσφέρεται στο 2.52**, αυτή του Ιράν στο 3.60**, ενώ σχετικά χαμηλό εμφανίζεται το «Χ», στο 2.72**. Παράλληλα, το Over 2.5 δίνεται στο 2.75** και το Under 2.5 στο 1.46**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 8.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 2.95**, το να σκοράρει ο Omar Marmoush πάει στο 3.75**, ενώ το combo G/G και Over 2.5 ανέρχεται στο 3.50**. Ακόμη, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Mehdi Taremi το βλέπουμε στο 4.80**, ενώ το Over 10.5 κόρνερ εντοπίζεται στο 4.45** (από 4.15) με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson.

Σερί επιτυχίες για το Βέλγιο

Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο συγκρούονται επίσης για τον 7ο όμιλο, σε ματς που διεξάγεται στο Βανκούβερ. Η Νέα Ζηλανδία σκόραρε και στα δύο παιχνίδια της, ενώ μετράει 18 Over στις 26 τελευταίες υποχρεώσεις της. Το Βέλγιο μπορεί να μην έχει κερδίσει ακόμη στο τουρνουά, ωστόσο με τις δύο ισοπαλίες του στον όμιλο έφτασε τα 15 σερί ματς χωρίς ήττα (9 νίκες).

Η επικράτηση της Νέας Ζηλανδίας προσφέρεται στο 20.00**, ενώ αυτή του Βελγίου στο 1.15**. Ταυτόχρονα, το G/G παρέχεται στο 2.20** και το N/G στο 1.65. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 11.5 σουτ στην εστία πάει στο 3.85**, το να σκοράρει ο Chris Wood τοποθετείται στο 5.50**, ενώ η διπλή ευκαιρία υπέρ της Νέας Ζηλανδίας ανεβαίνει στο 5.90**. Επιπλέον, το Over 2.5 σουτ στην εστία από τον Romelu Lukaku ανέρχεται στο 3.75** με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson, ενώ ο συνδυασμός νίκη Βελγίου και Over 3.5 γκολ εντοπίζεται πλέον στο 2.50** (από 2.26).

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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