Σέντρα με Δώρα*

Ο δεύτερος ημιτελικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 διεξάγεται απόψε (15/7, 22:00) και περιμένουμε να μάθουμε την άλλη ομάδα που θα δώσει το «παρών» στον μεγάλο τελικό και θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Αγγλία και Αργεντινή κοντράρονται στην Ατλάντα των ΗΠΑ και είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι και για τις δύο χώρες. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Η Αγγλία αναζητά το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1966. Και θέλει να αποβάλλει από πάνω της μεγάλο μέρος της πίεσης που της δημιουργεί το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει άλλο μεγάλο τρόπαιο. Στα προημιτελικά, απέκλεισε τη Νορβηγία με 2-1, στην παράταση, με δυσκολία και χωρίς να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης. Είχε, όμως, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ σε καταπληκτική βραδιά. Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πρώτα ισοφάρισε με υπέροχο γκολ στο 45+2’, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και έπειτα σκόραρε στο 93’ της παράτασης, στέλνοντας τα «τρία λιοντάρια» στους «4» για 4η φορά στην ιστορία τους. Η Fonbet προσφέρει πολλές αγορές και σε δυνατές τιμές, όπως το No Goal, στο 1.87.

Παρολί που δεν χάνει!

Η Αργεντινή, από την άλλη, μετράει 3 κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, με πιο πρόσφατη αυτή του 2022 στο Κατάρ, στον συγκλονιστικό τελικό με τη Γαλλία. Και όσο έχει στο ρόστερ της τον Λιονέλ Μέσι, θα στοχεύει στην κορυφή. Βέβαια, κι εκείνη δοκιμάστηκε και ζορίστηκε στον προημιτελικό, αλλά απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση, σε παιχνίδι που από το 72’ έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ο Μακ Άλιστερ είχε ανοίξει το σκορ, όμως, ο Άλβαρες με ασύλληπτη γκολάρα στο 112’ και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 121’ «καθάρισαν» για την «αλμπισελέστε». Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Over 0,5 Πέναλτι, στο 2.85. Μάλιστα, το Αγγλία – Αργεντινή, είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

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