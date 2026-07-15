Ημιτελικός σαν… Τελικός με φοβερές αποδόσεις στη winmasters!

Ο ημιτελικός που οι περισσότεροι επιθυμούσαν είναι εδώ. Κάθε ραντεβού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή προσφέρει έντονο δράμα και το ίδιο αναμένουμε να συμβεί ξανά. Ειδικά από τη στιγμή που αυτή τους η «μονομαχία» θα δώσει στον νικητή μια θέση στον Τελικό του Μουντιάλ 2026.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να αναρωτιέστε πού θα βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις για το μεγάλο παιχνίδι. Τις έχει η winmasters και πάμε να τις δούμε!

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Καμία εκ των δύο δεν έχει… βγάλει μάτια, οπότε τα πράγματα είναι πολύ ισορροπημένα στις τιμές τους. Ωστόσο, ένα μικρό προβάδισμα το έχει η Αγγλία, τη νίκη της οποίας βρίσκουμε στο 2.80, με αυτή της Αργεντινής στο 3.20 και την ισοπαλία στο 3.00.

Τα πάντα ανοιχτά, λοιπόν, ενώ αναμένεται και κλειστό παιχνίδι. Το line των γκολ, άλλωστε, έχει τοποθετηθεί στο 2, με το Over να προσφέρεται στο 1.69 και το Under στο 2.16.

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Προφανώς, πάντως, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός συζήτησης και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα, που δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά.

Επιλογές όπως το combo για Over 2,5 γκολ, με σκόρερ τους Χάρι Κέιν και Λιονέλ Μέσι στο 7.07 ή αυτό για νίκη της Αγγλίας με γκολ στο 5.75, δεν μπορεί κανείς να τις αγνοήσει εύκολα. Έχει ενδιαφέρον επίσης και η πρόκριση της Αργεντινής στα πέναλτι, στο 9.00

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