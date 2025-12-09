Παίζεις… κερδίζεις* στο Ρεάλ – Σίτι, σούπερ δώρο* από τη NetBet!

Το «Μπερναμπέου» βράζει. Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μάντσεστερ Σίτι στο απόλυτο παιχνίδι της βραδιάς, της αγωνιστικής και ίσως ολόκληρης της League Phase του Champions League. Κι εσύ απολαμβάνεις τον σπουδαίο αγώνα με ένα σούπερ δώρο* από τη NetBet, θα το βρεις στην ενότητα των «προσφορών» ως Game of the Week!

Ρεάλ και Σίτι έχουν συναντηθεί και στις τελευταίες τέσσερις σεζόν στα νοκ άουτ του Champions League. Η «βασίλισσα» έχει κερδίσει τα 13 από τα τελευταία 14 παιχνίδια της σε φάση ομίλων / League Phase ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει φτάσει ήδη τα 9 γκολ στη διοργάνωση. Εννέα και τα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ σε ισάριθμες εμφανίσεις στο Champions League κόντρα σε ισπανικές ομάδες για τη Σίτι, η οποία έχει έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια κόντρα σε ισπανικές ομάδες σε φάση ομίλων / League Phase (6-0-1).

ΠΑΙΖΕΙΣ… ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ* ΣΤΟ ΡΕΑΛ Μ. – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ!

Αγωνιστικά, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο περιμένει τον Εμπαπέ που είναι αμφίβολος, όπως και ο Καμαβινγκά, νέα απώλεια στην άμυνα ο Μιλιτάο ενώ ήδη εκτός οι Αλεξάντερ Άρνολντ, Καρβαχάλ, Μεντί, Χάουσεν και Αλάμπα. Στη Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν υπολογίζει στον στόπερ Στόουνς και στους μέσους Ρόδρο, Φίλιπς και Κόβασιτς.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ