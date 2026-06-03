Πρώτη πράξη στους Τελικούς της Basket League με τρομερές αποδόσεις στη winmasters!

Σε όσο διαφορετική κατάσταση κι αν βρίσκονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, τα ντέρμπι «αιωνίων» είναι πάντα… διαφορετικά. Ειδικά αν μιλάμε για τους Τελικούς της Basket League, όπου τα πάντα είναι ανοιχτά!

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» ακονίζουν τα ξίφη τους για να… ριχθούν στην αρένα του τίτλου, αρχής γενομένης από το πολυαναμενόμενο Game 1. Φυσικά, τις καλύτερες αποδόσεις για το παιχνίδι, τις βρίσκεται στη winmasters!

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Ο Ολυμπιακός, έρχεται με… φόρα από την κατάκτηση της Euroleague και, όπως αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που αγωνίζεται με τον κόσμο στο πλευρό του. Στο 1.41 ο άσος, στο 2.88 το διπλό του Παναθηναϊκού.

Πάντα ενδιαφέρουσα και η αγορά των πόντων βεβαίως. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία έχει θέσει το σχετικό line στο 169,5 και προσφέρει το Over στο 1.88. Στην ίδια απόδοση βρίσκουμε και το Under

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Φυσικά, πάντως, δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Τα ειδικά και συνδυαστικά που πάντα προσφέρουν αυξημένη αξία. Πληθώρα τέτοιων επιλογών υπάρχει στη winmasters.

Τη νίκη του Ολυμπιακού με -5,5 χάντικαπ σε συνδυασμό με Over 169,5 πόντους τη βρίσκουμε στο 4.70, ενώ τους 15+ πόντους του Πίτερς στο 5.90. Από την άλλη, το +5,5 του Παναθηναϊκού με Under 169,5 πόντους προσφέρεται στο 3.60 και τις 5+ ασίστ του Ναν στο 3.25.

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