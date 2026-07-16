Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ – Ντινάμο Κιέβου με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ φιλοξενεί στην Κλουζ Ναπόκα την Ντινάμο Κιέβου στον επαναληπτικό του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League, με το 0-0 του πρώτου αγώνα να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον ΠΑΟΚ.

Με την 3η θέση που κατέκτησε πέρυσι στο πρωτάθλημα Ρουμανίας, η Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ εξασφάλισε για 3η φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το 1971, στο Κύπελλο UEFA, αποκλείστηκε στον 1ο γύρο από τη Λέφσκι Σόφιας, παρά την εμβληματική νίκη της με 4-1 εντός, στο πρώτο παιχνίδι. Στη ρεβάνς ηττήθηκε με 5-1.

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Πέρυσι, στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, αντιμετώπισε εκτός την Αραράτ Αρμένια. Παρά το ότι απέσπασε λευκή ισοπαλία στο πρώτο ματς, ηττήθηκε με 2-1 εντός στη ρεβάνς και αποκλείστηκε.

Η Ντιναμό Κιέβου έρχεται από μια μέτρια σεζόν. Ο προπονητής Κόστιουκ που την ανέλαβε στα μέσα Δεκεμβρίου και παραμένει στον πάγκο της, φιλοδοξεί να αλλάξει την κατάσταση. Το να φτάσει στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μοιάζει απαραίτητο και για οικονομικούς λόγους, αλλά και για το γόητρο αυτής της σπουδαίας ομάδας, με την πλούσια και γεμάτη τίτλους και διακρίσεις ιστορία. Στο πρώτο παιχνίδι, που έγινε σε ουδέτερο γήπεδο, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, οι Ουκρανοί ήταν πολύ καλύτεροι. Είχαν την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό που έφτασε το 63% και έκαναν πολλές φάσεις. Όμως, δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Ο άσος της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ τοποθετείται στο 5.40**, ενώ το διπλό της Ντινάμο Κιέβου προσφέρεται στο 1.58** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το G/G δίνεται στο 1.88**, ενώ το N/G στο 1.82**, με τις ίδιες τιμές να ισχύουν αντίστοιχα στο Over 2.5 γκολ και το Under 2.5 γκολ. Το να σημειώσει το Γκολ 1 η γηπεδούχος το βλέπουμε στο 3.10**, ενώ το να το πετύχει η φιλοξενούμενη δίνεται στο 1.47**.

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