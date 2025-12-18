Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με μεγάλο σκορ για restart από την Elabet

Η κατάσταση κάθε άλλο παρά ιδανική είναι, αλλά ακριβώς γι’ αυτό το αποψινό παιχνίδι αποκτά ξεχωριστό βάρος για τον Ολυμπιακό. Οι «Ερυθρόλευκοι» περνούν μια απαιτητική περίοδο στη EuroLeague, με αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική τους ποιότητα, κάτι που έχει οδηγήσει σε μεγάλο προβληματισμό. Οι διαδοχικές ήττες από Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα τους έφεραν στο 8-7 και εκτός δεκάδας, αυξάνοντας την πίεση αλλά και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Στο ΣΕΦ, ωστόσο, το πλαίσιο αλλάζει. Ο Ολυμπιακός παραμένει παραγωγικός επιθετικά, με τον Βεζένκοφ σταθερό σημείο αναφοράς και τον Μιλουτίνοφ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη δημιουργία και στη ροή, ειδικά όταν ο Γουόκαπ δεν έχει στήριξη στην οργάνωση. Το μεγάλο κενό που υπάρχει στην περιφέρεια έχει κάνει την ομάδα πιο προβλέψιμη στα κλειστά ματς.

Απέναντί του έρχεται η Βιλερμπάν, ουραγός της βαθμολογίας, με τη χαμηλότερη επιθετική παραγωγή στη διοργάνωση. Η πρόσφατη νίκη επί της Μπάγερν αποτέλεσε μια μικρή ανάσα, όμως συνολικά πρόκειται για ομάδα που δυσκολεύεται έντονα στο σκοράρισμα και στη δημιουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, το παιχνίδι μοιάζει ιδανική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ανεβάσει ρυθμό, να «καθαρίσει» νωρίς το ματς και να επανασυνδεθεί με τον κόσμο του, σε μια βραδιά που μπορεί να λειτουργήσει ως restart.

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό καλείται ξανά να απαντήσει σε ένα γνώριμο μοτίβο. Στη Γαλλία κυριαρχεί, όμως στη EuroLeague παρουσιάζει διακυμάνσεις που τη διατηρούν στη μεσαία ζώνη (9-7). Οι ήττες από Φενέρ και Μπασκόνια επανέφεραν ερωτήματα, με χαμηλά ποσοστά και έλλειψη έντασης, παρά την ποιότητα που διαθέτει. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παραμένει από τις πιο επιθετικά ικανές της διοργάνωσης, με καλό spacing και κυκλοφορία μπάλας, όμως πληρώνει συχνά τη μάχη των ριμπάουντ. Απέναντί της, η Μπάγερν βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση, με επτά συνεχόμενες ήττες και σοβαρά προβλήματα συνοχής, ειδικά στα φινάλε των αγώνων. Το προφίλ των δύο ομάδων και η ανάγκη για αντίδραση δημιουργούν συνθήκες υψηλού τέμπο και σκορ.

Το Super Coppa μεταφέρεται στη Σαουδική Αραβία και η Ίντερ μπαίνει στον ημιτελικό με ξεκάθαρο στόχο το τρόπαιο. Οι «Νερατζούρι» οδηγούν την κούρσα στη Serie A, διαθέτουν την πιο παραγωγική επίθεση και δείχνουν ομάδα με βάθος και εμπειρία σε νοκ άουτ καταστάσεις. Η κυπελλούχος Μπολόνια ζει ιστορικές στιγμές, όμως το τελευταίο διάστημα εμφανίζει αμυντικές αδυναμίες και δυσκολεύεται απέναντι σε ομάδες με ένταση και ταχύτητα. Σε ουδέτερη έδρα, με τρόπαιο στο τραπέζι, το ματς προμηνύεται ανοιχτό, με φάσεις και εκατέρωθεν σκοράρισμα.

