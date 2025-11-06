Ολυμπιακός – Παρτίζαν με δυνατό “Bet builder” στα… κατακόκκινα από την Elabet (07/11)

Την Παρασκευή σχεδόν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η EuroLeague. Αυτή είναι που κρατά σταθερά τα σκήπτρα, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται ξανά στη μάχη του ΣΕΦ, ενώ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπάρχουν ματς που λειτουργούν ως ιδανικό… ορεκτικό για το γεμάτο σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει back-to-back στο ΣΕΦ για ένα ματς που έχει οριστεί εσωτερικά ως must win. Οι «Ερυθρόλευκοι» θέλουν να επαναφέρουν την πειθαρχία και την ένταση που αποτελούν σήμα κατατεθέν της ομάδας Μπαρτζώκα. Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα πως «το μπάσκετ που παίζουμε διδάσκεται σε σεμινάρια», όμως τώρα ήρθε η στιγμή να το αποδείξει ξανά στο παρκέ. Η Παρτίζαν έρχεται στο Φάληρο με εύθραυστη ψυχολογία και τρεις διαδοχικές ήττες. Δεν έχει συνέλθει ακόμα από το buzzer beater της Μπαρτσελόνα που τη “λύγισε” μέσα στο Βελιγράδι. Στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, τα σκορ έμειναν χαμηλά, δείγμα του ρυθμού που επιβάλλει ο Ολυμπιακός. Η κούραση και τα ποσοστά ευστοχίας παίζουν ρόλο, όμως η ελληνική ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Η La Liga ανοίγει με μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η Ελτσε ξεκίνησε με φιλοδοξίες, αλλά μοιάζει να έχει χάσει τη φρεσκάδα της. Με τέσσερα συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη και τρεις ήττες στη σειρά, η ομάδα δείχνει ξεκάθαρα σημάδια κόπωσης. Η Σοσιεδάδ, αντίθετα, βρίσκει μία σειρά. Είναι αήττητη στα τρία τελευταία, με αποκορύφωμα το 3-2 στο ντέρμπι με την Μπιλμπάο που ανέβασε την ψυχολογία και τη βαθμολογία. Η παράδοση δείχνει “διπλό”, καθώς η Σοσιεδάδ έχει περάσει τρεις φορές συνεχόμενα από την έδρα της Ελτσε, δεχόμενη μόλις ένα γκολ. Ωστόσο, η πίεση στους γηπεδούχους είναι μεγάλη κι αυτό το ματς μοιάζει με την ευκαιρία τους για restart.

Η αυλαία της Bundesliga ανοίγει στο «Weserstadion» με το παραδοσιακό Βέρντερ Βρέμης – Βόλφσμπουργκ. Η Βέρντερ έχει αφήσει πίσω της το κακό ξεκίνημα και τρέχει αήττητο τεσσάρων αγώνων, παίζοντας με συνοχή και αποτελεσματικότητα. Η άμυνά της σταθεροποιήθηκε, ενώ επιθετικά αρχίζει να “ρολάρει” ξανά. Η Βόλφσμπουργκ όμως συνεχίζει να απογοητεύει: μόλις μία νίκη στα δέκα τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις, με αδυναμίες και αστάθεια σε κάθε γραμμή. Το ματς στη Βρέμη είναι ακόμη ένα δύσκολο τεστ απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. Η προϊστορία είναι ισορροπημένη, όμως τα δεδομένα ευνοούν τους γηπεδούχους, που δείχνουν ικανοί να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία με στήριγμα τον κόσμο τους και αιχμή τον Μπονιφάς στην επίθεση.

