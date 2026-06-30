Με «Χρυσή Ενίσχυση» στο γκολ του Χάαλαντ το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Είναι ξεκάθαρα ένα από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026. Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Νορβηγία έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στους ομίλους, όμως πλέον κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Οι Αφρικανοί ποντάρουν στη δύναμη και την έντασή τους, ενώ οι Σκανδιναβοί διαθέτουν το απόλυτο σημείο αναφοράς στην επίθεση, τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

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Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε ως δεύτερη από τον 5ο όμιλο, έχοντας επικρατήσει του Εκουαδόρ (1-0) και του Κουρασάο (2-0), ενώ λύγισε δύσκολα στο φινάλε απέναντι στη Γερμανία με 2-1. Η ομάδα του Εμέρς Φαέ έδειξε ότι διαθέτει ισορροπία στις γραμμές της, κράτησε δύο φορές ανέπαφη την εστία της και στηρίζεται στην ταχύτητα των ακραίων της, αλλά και στην ποιότητα παικτών όπως οι Πεπέ και Ντιομαντέ.

Η Νορβηγία, από την άλλη, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση πίσω από τη Γαλλία. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το 4-1 επί του Ιράκ, ακολούθησε η νίκη με 3-2 απέναντι στη Σενεγάλη και στη συνέχεια ήρθε η βαριά ήττα από τους «Τρικολόρ», σε ένα παιχνίδι όπου ο Στόλε Σολμπάκεν επέλεξε να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση.

Το μεγάλο όπλο των Νορβηγών δεν είναι άλλο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ στη διοργάνωση, σκοράροντας από δύο φορές απέναντι σε Ιράκ και Σενεγάλη, ενώ συνολικά μετρά εντυπωσιακές επιδόσεις με το εθνόσημο. Η παρουσία του μέσα στην περιοχή αποτελεί διαρκή απειλή και αρκεί μία στιγμή για να αλλάξει τις ισορροπίες ενός νοκ άουτ αγώνα.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1.70 ⮕ 2.50: Να σκοράρει ο Χάαλαντ

Η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με την Ακτή Ελεφαντοστού να επιχειρεί να περιορίσει τον ρυθμό και τη Νορβηγία να ψάχνει τις γρήγορες μεταβάσεις προς τον Χάαλαντ. Αν ο σούπερ σταρ των Σκανδιναβών βρει χώρους, έχει όλα τα προσόντα για να βάλει για ακόμη μία φορά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

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