Οι νέες αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκόσμιου!

Το Παγκόσμιο βρίσκεται στην πιό κρίσιμη στιγμή του! Μεγάλες ομάδες έχουν “αποχαιρετήσει” από νωρίς τη διοργάνωση ενώ ομάδες-εκπλήξεις έχουν φτάσει στα νοκ-αουτ καταρρίπτοντας όλα τα προγνωστικά! Στη Stoiximan, οι αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή έχουν αλλάξει! Θα προβλέψεις “έγκαιρα” τον νικητή;

Οι ανανεωμένες αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Η Γαλλία παραμένει το απόλυτο φαβορί όντας αήττητη στο 2.75! Αργεντινή και Αγγλία ακολουθούν στο 5.50 και 6.70 αντίστοιχα, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να στοχεύει στην διασφάλιση του Τίτλου κάνοντας το back to back και τους Άγγλους να δείχνουν πως είναι ικανότατοι να ξεπεράσουν κάθε “εμπόδιο”! Η Ισπανία, έπειτα από την “τρανταχτή” νίκη με 3-0 απέναντι στην Αυστρία, βρίσκεται στο 9.75 και αντιμετωπίζει την Πορτογαλία του Κριστιάνο που βρίσκεται στο 15.00. Αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές στοιχηματικές αγορές αφού έχουν τις βάσεις να διεκδικήσουν το τρόπαιο! Την εξάδα κλείνει η τρομερή Νορβηγία, η οποία απέκλεισε τη Βραζιλία και βρίσκεται στο 18.50 για την κατάκτηση του Παγκοσμίου!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Ποιός θα “σηκώσει” την κούπα; Η Stoiximan είναι εδώ, όπου το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του Παγκοσμίου εντείνεται, καθώς κάθε ματς μπορεί να φέρει νέα δεδομένα στη διεκδίκηση του μεγαλύτερου τροπαίου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου!

Οι ανανεωμένες αποδόσεις για την κατάκτηση του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

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