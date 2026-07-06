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Έπαθλο* ανταμοιβής στο Πορτογαλία – Ισπανία στη Stoiximan!

Η Πορτογαλία συναντά την  Ισπανία στη φάση των “16”. Η ιβηρική μάχη ανεβάζει τις προσδοκίες και το στοιχηματικό ενδιαφέρον στα ύψη! Ζεις πιο έντονα αυτό το μεγάλο ντέρμπι μέσα από το Mission της Stoiximan, όπου διεκδικείς super έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η Πορτογαλία μετά την σπουδαία επικράτηση επί της Κροατίας που της έδωσε το εισιτήριο της επόμενης φάσης,είναι έτοιμη να παραταχθεί δυναμικά απέναντι στη  “Φούρια Ρόχα”

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία σκοράροντας για πρώτη φορά σε νοκ-αουτ φάση Παγκοσμίου στα 41 του, όλος ο πλανήτης αναμένει τον CR7 να συνεχίσει το σκοράρισμα και στους “16”.  

Από την άλλη, η Ισπανία “σκόρπισε” τους Αυστριακούς επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ώστε να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. 

Οι δύο ομάδες έχουν μια σημαντική προϊστορία. Στη φάση των ομίλων το 2018, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με σκορ 3-3 εκτυλίχθηκε με τον Ρονάλντο να προσφέρει ένα “ρεσιτάλ” σκοράροντας χατ-τρικ!

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Το πιο σημαντικό ραντεβού που έχουν δώσει, ήταν στο Παγκόσμιο του 2010, στην ίδια ακριβώς φάση. Εκείνος που τότε πήρε το εισιτήριο της συνέχειας στους “8” ήταν η Ισπανία με το γκολ του Βίγια (1-0) και εν τέλη στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια! Θα καταφέρει η Πορτογαλία να επικρατήσει στο τελευταίο τουρνουά του Κριστιάνο;

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