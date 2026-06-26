Ο Ντεμπελέ σκοράρει με «Χρυσή Ενίσχυση και το Νορβηγία – Γαλλία έχει 0% γκανιότα

Η τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες των πρώτων ημερών του Μουντιάλ. Νορβηγία και Γαλλία έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ, όμως η μάχη για την κορυφή του γκρουπ παραμένει αμφίρροπη και αναμένεται να προσφέρει ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε δύο σύνολα που έχουν δείξει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες τους.

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Η Νορβηγία επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες και μέχρι στιγμής δικαιώνει όσους πίστευαν ότι διαθέτει το υλικό για να κάνει κάτι ξεχωριστό. Το 4-1 επί του Ιράκ στην πρεμιέρα αποτέλεσε επίδειξη δύναμης, ενώ το 3-2 απέναντι στη Σενεγάλη επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν μπορεί να διαχειρίζεται και πιο απαιτητικές καταστάσεις.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται στο επίκεντρο, όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι Σκανδιναβοί διαθέτουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Ο Όντεγκααρντ οργανώνει, ο Σόρλοθ απειλεί συνεχώς και η Νορβηγία παρουσιάζει μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης. Παράλληλα όμως έχει δεχθεί γκολ και στα δύο παιχνίδια της, στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι άτρωτη αμυντικά.

Η Γαλλία από την άλλη συνεχίζει να κινείται με τον τρόπο που συνηθίζει στις μεγάλες διοργανώσεις. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Το 3-1 απέναντι στη Σενεγάλη και το 3-0 κόντρα στο Ιράκ έδωσαν στους «τρικολόρ» έξι βαθμούς και την πρώτη θέση του ομίλου χάρη στη διαφορά τερμάτων.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται ήδη σε εξαιρετική κατάσταση και σκοράρει με συνέπεια, ενώ γύρω του υπάρχουν πολλές λύσεις που επιτρέπουν στον Ντιντιέ Ντεσάν να διαχειρίζεται παιχνίδια διαφορετικών απαιτήσεων. Το σημαντικότερο για τη Γαλλία είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα τη νίκη. Ακόμη και η ισοπαλία αρκεί για να διατηρήσει την κορυφή.

Ντεμπελέ σκοράρει με «Χρυσή Ενίσχυση 2.75 -> 3.50

Αυτό το δεδομένο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μορφή της αναμέτρησης. Η Νορβηγία γνωρίζει ότι χρειάζεται μόνο νίκη για να προσπεράσει τους Γάλλους, όμως απέναντί της θα βρει μία ομάδα που ξέρει να ελέγχει τον ρυθμό και να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Δεν αποκλείεται να δούμε ένα πιο προσεκτικό πρώτο ημίχρονο, με τις δύο πλευρές να αποφεύγουν το μεγάλο ρίσκο.

Ένα ισορροπημένο παιχνίδι που μπορεί να μείνει στην ισοπαλία μέχρι την ανάπαυλα και να ολοκληρωθεί επίσης χωρίς νικητή, σε ένα σκορ που θα παραμείνει σε λογικά επίπεδα και μακριά από ακραίες επιθετικές εκρήξεις.

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