Ο ερυθρόλευκος «εμφύλιος» με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (12/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ (21:15) για την 28η αγωνιστική της Euroleague και με στόχο άλλη μία νίκη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει την κούρσα για το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας και κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα ενώ βαδίζουμε προς την τελική ευθεία του «μαραθωνίου» της κανονικής περιόδου.

Η ήττα από τη Ντουμπάι την προηγούμενη εβδομάδα στην παράταση (108-98) ήταν απλά μια παρένθεση για τους Πειραιώτες που επανήλθαν δυναμικά στις επιτυχίες με το 109-77 επί της Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ με εντυπωσιακό μπάσκετ και ανέβηκαν στο 17-9 και τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Με έξι νίκες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό και αυτοπεποίθηση και έχοντας επιπλέον λύσεις μετά τις προσθήκες βαδίζει σταθερά προς τα Playoffs, στοχεύοντας στη νίκη επί της σερβικής ομάδας από την οποία είχε χάσει στο Βελιγράδι στον πρώτο γύρο (91-80).

Το δικό του μονοπάτι προς την εξάδα και την παρουσία στα Playoffs χωρίς την περιπέτεια των Play In που πέρυσι του είχαν φράξει το δρόμο αναζητά ο Ερυθρός Αστέρας.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έπειτα από τρία σερί εντός έδρας παιχνίδια δοκιμάζεται ξανά μακριά από το Βελιγράδι, έχοντας ηττηθεί από τη Μακάμπι σε ένα ματς-θρίλερ (82-83) με τριπλή χαμένη ευκαιρία για νικητήριο καλάθι στην τελευταία κατοχή.

Οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας έχουν ρεκόρ 16-11 και επιμέρους εκτός έδρας 6-7, ποσοστό που έχουν βελτιώσει χάρη στο σερί τριών «διπλών», με Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια και Μονακό, διαθέτοντας αρκετή ποιότητα στο ρόστερ τους, αλλά και αστάθεια.

Οι δύο ομάδες έχουν πάρει 9 νίκες έκαστος στις αναμετρήσεις τους στη διοργάνωση, με τον Αστέρα να μετρά τρεις συνεχόμενες επιτυχίες και την τελευταία νίκη του Ολυμπιακού να είναι το 2024 στο Βελιγράδι.

