Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Game 1 στους «Αιώνιους» τελικούς με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στους τελικούς της Stoiximan GBL, με το πρώτο τζάμπολ στο ΣΕΦ να ανοίγει μια σειρά που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Από τη μία ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, από την άλλη ο Παναθηναϊκός που ψάχνει έναν τίτλο για να κλείσει τη σεζόν με χαμόγελο σε μία δύσκολη χρονιά.

Οι «Ερυθρόλευκοι» φτάνουν στους τελικούς έχοντας χτίσει μια σχεδόν αψεγάδιαστη πορεία. Το 24/24 της κανονικής περιόδου έγινε 28/28 μετά τα playoffs απέναντι σε Κολοσσό και ΑΕΚ, ενώ πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν την EuroLeague, σηκώνοντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυνηγά πλέον το back to back στο πρωτάθλημα και το απόλυτο φινάλε σε μια σεζόν που ήδη γράφτηκε με χρυσά γράμματα.

Ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι ο Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Final Four, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση και δείχνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς. Με την απουσία του Ντόρσεϊ να περιορίζει τις επιλογές στην περιφέρεια, ο ρόλος του αναμένεται ακόμα πιο σημαντικός.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.80: Over 168.5 πόντοι – Πίτερς Over 8.5 πόντοι – Λεσόρ Over 9.5 πόντοι

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η πίεση είναι διαφορετική. Οι «Πράσινοι» κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, όμως ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague άφησε πικρή γεύση. Η σειρά των τελικών αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για να κλείσει η χρονιά με έναν σημαντικό τίτλο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκλεισε Μύκονο και ΠΑΟΚ χωρίς ήττα, αν και χρειάστηκε να ιδρώσει αρκετά περισσότερο από όσο δείχνει το τελικό 2-0.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, κυριαρχώντας κοντά στο καλάθι και προσφέροντας ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με δεδομένο ότι οι τελικοί συχνά κρίνονται στις μάχες της ρακέτας, ο Γάλλος σέντερ καλείται να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για τους φιλοξενούμενους.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς πάντα αποδεικνύεται καθοριστικό για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό από την ευρωπαϊκή κορυφή και να προστατεύσει την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός αναζητά το break που θα μεταφέρει την πίεση στον αντίπαλο και θα αλλάξει τις ισορροπίες από νωρίς. Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στους τελικούς των «αιωνίων», οι πρωταγωνιστές είναι πολλοί, αλλά το ζητούμενο παραμένει ένα: ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα προς τον τίτλο.

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