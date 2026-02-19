Novibet: Ευρωπαϊκές «μάχες» με ενισχυμένες αποδόσεις! (20/02)

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει ενδιαφέροντα ματς στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στη Γαλλία η Μπρεστ υποδέχεται τη Μαρσέιγ για την 23η αγωνιστική της Ligue 1. Οι γηπεδούχοι δείχνουν σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) απέναντι στη Λιλ.

Πήραν έναν αναπάντεχο βαθμό, είναι στο +10 από τη ζώνη του υποβιβασμού και μπορεί να νιώθει σχετικά ασφαλής.

Από την άλλη στη Μαρσέιγ το κλίμα είναι τεταμένο. Ο Ντε Τζέρμπι αποτελεί παρελθόν, η ομάδα θα κατέβει με υπηρεσιακό προπονητή ενώ ο αθλητικός διευθυντής Μπενατιά είχε παραιτηθεί αλλά τελικά θα συνεχίσει έως το τέλος της σεζόν.

Η ομάδα καλείται να αντιδράσει και να μην χάσει την επαφή της με την πρώτη τριάδα. Είναι στο -3 από 3η Λυών και ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα.

Μπρεστ – Μαρσέιγ 1: 3.80 X: 3.65 2: 1.95

Στη La Liga η αυλαία της 25ης αγωνιστικής ανοίγει με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπιλμπάο και την Έλτσε.

Οι Βάσκοι προέρχονται από ένα διπλό (2-1) στην έδρα της Οβιέδο και συνεχίζουν να κυνηγάνε την πρώτη εξάδα.

Μέσα στον Φλεβάρη δείχνουν βελτιωμένοι και τώρα θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα.

Από την άλλη η Έλτσε ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη μέσα στο 2026! Σε επτά παιχνίδια πρωταθλήματος έχει ρεκόρ (0-3-4) και το έργο της απέναντι στην Μπιλμπάο είναι αρκετά δύσκολο.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Έλτσε 1: 1.67 X: 3.80 2: 5.35

Για την Bundesliga η Μάιντζ φιλοξενεί το Αμβούργο έχοντας ανάγκη τους βαθμούς. Οι γηπεδούχοι είδαν το σερί των τριών νικών τους να σταματάει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ, όπου και γνώρισαν την ήττα με 4-0.

Η διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού παρέμεινε στους δύο βαθμούς αλλά κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό.

Στην αντίπερα όχθη, το Αμβούργο δείχνει αρκετά καλό πρόσωπο στην επιστροφή του στη πρώτη κατηγορία και με τους 25 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει βρίσκεται στην 9η θέση.

Τρέχει μάλιστα ένα αήττητο σερί 5 αγώνων (2-3-0) και πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση.

Μάιντζ – Αμβούργο 1: 2.10 X: 3.20 2: 3.80

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.