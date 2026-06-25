Απόψε το Παγκόσμιο έχει ξενύχτι και… super έπαθλο* στη Stoiximan!

Η φάση των ομίλων οδεύει προς το τέλος της και η Παρασκευή φέρνει παιχνίδια που μπορούν να κρίνουν προκρίσεις, πρωτιές και μεγάλες ανατροπές! Παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ανερχόμενες που διεκδικούν τη δική τους υπέρβαση μπαίνουν στη μάχη με φόντο τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

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Η ημέρα ξεκινά με την Ολλανδία απέναντι στην Τυνησία, σε ένα παιχνίδι όπου οι «Οράνιε» θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί,έπειτα από το τρανταχτό 5-1 απέναντι στη Σουηδία. Λίγες ώρες αργότερα, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε μία αναμέτρηση ανάμεσα όπου η πρόκριση βρίσκεται στο επίκεντρο!

Στη συνέχεια, η Τουρκία κοντράρεται με τις ΗΠΑ σε ένα από τα ενδιαφέρον παιχνίδια της ημέρας. Οι Αμερικανοί έχουν ήδη δείξει τη δυναμική τους στη διοργάνωση με εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας κάνει το 2/2. Αντίθετα, η Τουρκία ψάχνει για το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του ομίλου.

Παράλληλα, η Παραγουάη και η Αυστραλία δίνουν τη δική τους μάχη με φόντο πολύτιμους βαθμούς που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συνέχεια και το δεύτερο εισιτήριο για τα νοκ-άουτ!

Το βράδυ, η Σενεγάλη αντιμετωπίζει το Ιράκ σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι Αφρικανοί θέλουν να αξιοποιήσουν την ποιότητα και την εμπειρία τους σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ το Ιράκ αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

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Θα επιβεβαιώσουν η Ολλανδία και οι ΗΠΑ τον ρόλο των φαβορί; Θα κάνει η Ιαπωνία ακόμα ένα βήμα προς τα νοκ άουτ; Ή μήπως ομάδες όπως η Τυνησία, η Τουρκία και το Ιράκ θα χαρίσουν νέες εκπλήξεις στο Παγκόσμιο; Το Mission έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε μία ημέρα γεμάτη κρίσιμες μονομαχίες και πλούσιο στοιχηματικό ενδιαφέρον!

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