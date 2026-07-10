Ευρωπαϊκό “ντέρμπι”με επαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Το Παγκόσμιο βρίσκεται στα προημιτελικά και οι οχτώ εναπομείνασες ομάδες, θα παλέψουν για τέσσερα όμως εισιτήρια! Η Ισπανία και το Βέλγιο ξεπέρασαν με διαφορετικό τρόπο τα εμπόδια της φάσης των «16» και πλέον συγκρούονται για μία θέση στους “4”. Θα επαναληφθεί το δραματικό φινάλε του 86’ ή θα επικρατήσει κάποιος στην κανονική διάρκεια;

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Η Ισπανία, βρήκε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Μερίνο, επικρατώντας με 1-0 και αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, αποδεικνύοντας πως θα παλέψει μέχρι το τρόπαιο!

Το Βέλγιο από την άλλη, πραγματοποίησε μία από τις πιο εμφατικές νίκες του, επικρατώντας με 4-1 των ΗΠΑ. Ο Ντε Κετελαρε, σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Βανακεν και ο Λουκάκου πρόσθεσαν από 1 γκολ για να εξασφαλίσουν την πρόκριση!

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Δεύτερο ραντεβού στα Προημιτελικά για τις δύο ομάδες, Τότε, το Βέλγιο προκρίθηκε στα πέναλτι με 5-4! Θα καταφέρει η Ισπανία να πάρει τη “ρεβάνς” ή το Βέλγιο θα φτάσει στα Ημιτελικά; Στη Stoiximan, το παιχνίδι αποκτά μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον μέσα από το Mission, που διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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