ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Με φόντο τους «4» Γαλλία και Μαρόκο με ενισχυμένες αποδόσεις!

France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 AL KHOR, QATAR - DECEMBER 14: Kylian Mbappe of France and Achraf Hakimi of Morocco greet each other after France won the FIFA World Cup Qatar 2022 semi final match against Morocco at Al Bayt Stadium on December 14, 2022 in Al Khor, Qatar. France beat Morocco 2-0, to face Argentina in 2022 FIFA World Cup final. Qatar World. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2025xAnadoluxErcinxErtürkx

Η αυλαία των προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανοίγει στη Βοστώνη, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο (23:00) με φόντο τα ημιτελικά.

Ο δρόμος προς τον τελικό και το βαρύτιμο τρόπαιο περνά από τη Βοστώνη για τους «τρικολόρ» και τα «λιοντάρια του Άτλαντα», που συναντιούνται και σε αυτό το Μουντιάλ για το εισιτήριο που οδηγεί στους «4», όπου ο νικητής θα αναμετρηθεί με Ισπανία ή Βέλγιο.

Τα δύο εθνικά συγκροτήματα συναντιούνται για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε νοκ άουτ, καθώς το 2022 στο Κατάρ η αναμέτρησή τους ήταν στον ημιτελικό, με νικήτρια τη Γαλλία (2-0), με γκολ από τους Ερναντέζ (5’) και Κολό-Μουανί (79’).

Για την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ ζητούμενο είναι να επαναλάβει αυτή την επικράτηση για να συνεχίσει στο μονοπάτι που οδηγεί στον τρίτο συνεχόμενο τελικό.

Οι φιναλίστ του Κατάρ έχουν το απόλυτο 5/5 ως τώρα, με νίκες κόντρα σε Σενεγάλη (3-1), Ιράκ (3-0), Νορβηγία (1-4) στον όμιλο, ενώ στα νοκ άουτ ξεπέρασαν το εμπόδια της Σουηδίας (3-0) και της Παραγουάης (1-0), με οδηγό τον Εμπαπέ των 7 γκολ που κυνηγά ξανά το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Γαλλία – Μαρόκο 1:1.68 X:4.15 2:6.00

Οι Μαροκινοί του Μοχάμεντ Ουαχμπί πριν από τέσσερα χρόνια έκαναν το πρώτο «μπαμ» φτάνοντας στους «4», ως η πρώτη ομάδα από την Αφρική που πήγε τόσο μακριά σε Μουντιάλ και ο δρόμος για τον ιστορικό τελικό ανακόπηκε από τους Γάλλους.

Αυτή τη φορά οι κάτοχοι του αφρικανικού τίτλου θέλουν να ανατρέψουν τα δεδομένα, έχοντας επιβεβαιώσει το πολύ υψηλό τους επίπεδο, ως η μοναδική ομάδα της ηπείρου τους που βρίσκεται στα προημιτελικά.

Στον όμιλο ανάγκασαν σε 1-1 τη Βραζιλία και υπέταξαν Σκωτία (0-1) και Αϊτή (4-2), ενώ στα νοκ άουτ ξεπέρασαν κατά σειρά το εμπόδιο της Ολλανδίας στα πέναλτι (1-1 κ.α., 3-2 πεν.) πριν το εμφατικό 0-3 επί του Καναδά, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ να σκοράρει δις.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Παγκόσμιο Κύπελλο

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

 ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα