Με φόντο τους «4» Γαλλία και Μαρόκο με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η αυλαία των προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανοίγει στη Βοστώνη, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο (23:00) με φόντο τα ημιτελικά.

Ο δρόμος προς τον τελικό και το βαρύτιμο τρόπαιο περνά από τη Βοστώνη για τους «τρικολόρ» και τα «λιοντάρια του Άτλαντα», που συναντιούνται και σε αυτό το Μουντιάλ για το εισιτήριο που οδηγεί στους «4», όπου ο νικητής θα αναμετρηθεί με Ισπανία ή Βέλγιο.

Τα δύο εθνικά συγκροτήματα συναντιούνται για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε νοκ άουτ, καθώς το 2022 στο Κατάρ η αναμέτρησή τους ήταν στον ημιτελικό, με νικήτρια τη Γαλλία (2-0), με γκολ από τους Ερναντέζ (5’) και Κολό-Μουανί (79’).

Για την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ ζητούμενο είναι να επαναλάβει αυτή την επικράτηση για να συνεχίσει στο μονοπάτι που οδηγεί στον τρίτο συνεχόμενο τελικό.

Οι φιναλίστ του Κατάρ έχουν το απόλυτο 5/5 ως τώρα, με νίκες κόντρα σε Σενεγάλη (3-1), Ιράκ (3-0), Νορβηγία (1-4) στον όμιλο, ενώ στα νοκ άουτ ξεπέρασαν το εμπόδια της Σουηδίας (3-0) και της Παραγουάης (1-0), με οδηγό τον Εμπαπέ των 7 γκολ που κυνηγά ξανά το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Γαλλία – Μαρόκο 1:1.68 X:4.15 2:6.00

Οι Μαροκινοί του Μοχάμεντ Ουαχμπί πριν από τέσσερα χρόνια έκαναν το πρώτο «μπαμ» φτάνοντας στους «4», ως η πρώτη ομάδα από την Αφρική που πήγε τόσο μακριά σε Μουντιάλ και ο δρόμος για τον ιστορικό τελικό ανακόπηκε από τους Γάλλους.

Αυτή τη φορά οι κάτοχοι του αφρικανικού τίτλου θέλουν να ανατρέψουν τα δεδομένα, έχοντας επιβεβαιώσει το πολύ υψηλό τους επίπεδο, ως η μοναδική ομάδα της ηπείρου τους που βρίσκεται στα προημιτελικά.

Στον όμιλο ανάγκασαν σε 1-1 τη Βραζιλία και υπέταξαν Σκωτία (0-1) και Αϊτή (4-2), ενώ στα νοκ άουτ ξεπέρασαν κατά σειρά το εμπόδιο της Ολλανδίας στα πέναλτι (1-1 κ.α., 3-2 πεν.) πριν το εμφατικό 0-3 επί του Καναδά, με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ να σκοράρει δις.

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