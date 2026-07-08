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Τα προκριματικά του Champions League έφτασαν με ειδικά στοιχήματα!

Paris Saint-Germain v Arsenal, UEFA Champions League Matchball during the Paris Saint-Germain v Arsenal UEFA Champions League Final match at the Puskas Arena, Budapest, Hungary on 30 May 2026 Credit: Ian Stephen/Every Second Media Editorial use only. All images are copyright Every Second Media Limited. No images may be reproduced without prior permission. Copyright: xIMAGO/EveryxSecondxMediax ESM-2017-0224 IanxStephenx/xEveryxSecondxMediax

Όλος ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως οι ομάδες στην Ευρώπη ξεκινάνε τις επίσημες υποχρεώσεις με τα προκριματικά του Champions League να ξεχωρίζουν.

Η Καϊράτ Αλμάτι υποδέχεται την Σούτγεσκα στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της φετινής διοργάνωσης. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη μέση του πρωταθλήματός τους και είναι στο -1 από την κορυφή. Μετρούν τέσσερις σερί νίκες και έχουν τον ρόλο του φαβορί.

Η ομάδα από το Μαυροβούνιο έχει τρεις ήττες στα ισάριθμα φιλικά που έχει δώσει, με το πρωτάθλημα της να ξεκινάει στις αρχές Αυγούστου.

Καϊράτ Αλμάτι – Σούτγεσκα 1: 1.36 X: 4.10 2: 8.00

Σε μία πιο αμφίρροπη αναμέτρηση, η Μαξλίνε Ρογκάσεβ φιλοξενεί την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν αγωνιστικό ρυθμό καθώς έχουν δώσει ήδη 14 παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Λευκορωσίας. Απέχουν μόλις δύο πόντους από την κορυφή αλλά το έργο τους είναι δύσκολο.

Οι Ρουμάνοι προέρχονται από ένα νταμπλ την προηγούμενη σεζόν, ενώ έχασαν στην κόψη του ξυραφιού την πρόκριση από τη League Phase του Conference League. Στόχος είναι να μπουν και πάλι σε μία τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μπορούν να αρχίσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. 

Μαξλίνε Ρογκάσεβ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1: 3.20 X: 3.15 2: 2.30

Στο πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της ημέρας, η Πετροκούμπ υποδέχεται την Εγνατία ψάχνοντας ένα προβάδισμα πρόκρισης. Οι Μολδαβοί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περσινή σεζόν, έχουν ξεκινήσει με δύο στα δύο δείχνοντας ότι είναι το φαβορί για δεύτερο σερί τίτλο.

Επιστρέφουν στην Ευρώπη μετά από ένα χρόνο και ευελπιστούν να μπουν και πάλι σε έναν όμιλο.

Από την άλλη η Εγνάτια κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της, και συνολικά, το πρωτάθλημα, και έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τις ίδιες βλέψεις. Δεν έχει βρεθεί ποτέ σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο, καθώς πέρσι αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Πετροκούμπ – Εγνατία 1: 2.01 X: 3.10 2: 3.30

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