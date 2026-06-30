bwin: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία με 0% Γκανιότα*!

Αμφίρροπη αναμέτρηση στο Άρλινγκτον του Τέξας, ανάμεσα σε Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Ο νικητής αντιμετωπίζει την Βραζιλία στους «16».

bwin: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

«Σκληρή» αντίπαλος

Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει δείξει πως αποτελεί μία από τις «σκληρές» ομάδες του Μουντιάλ, με καλά τρεξίματα και πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Οι παίκτες του Εμέρς Φαέ έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ μόλις για 3 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, ενώ έχουν ανοίξει το σκορ και στα τρία ματς! Οι «ελέφαντες» στον όμιλο τους κατέλαβαν την 2η θέση, πίσω από την Γερμανία. Επικράτησαν του Ισημερινού (1-0) και του Κουρασάο (2-0), ενώ ηττήθηκαν στο 90’+4’ από τους Γερμανούς. Ρεκόρ για την Ακτή Ελεφαντοστού είναι η έως τώρα παρουσίαση της στο τουρνουά, μιας και για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε σε νοκ άουτ φάση. Ενισχυμένο Build A Bet* στο 14.00 στην bwin, να νικήσει η Ακτή Ελεφαντοστού, over 9,5 κόρνερ συνολικά στο ματς και goal/goal.

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Ψάχνει την ισορροπία

Ακριβώς το αντίθετο προφίλ από την αποψινή της αντίπαλο, έχει παρουσιάσει έως τώρα η Νορβηγία. Δηλαδή δημιουργία φάσεων και επίτευξη τερμάτων με άνεση (οκτώ γκολ σε τρία ματς), αλλά και αμυντική αφέλεια (επτά γκολ παθητικό, κανένα ματς με μηδέν παθητικό). Οι «Βίκινγκς» προέρχονται από τη συντριβή με 4-1 από τη Γαλλία, αφού πρώτα επικράτησαν με άνεση 4-1 του Ιράκ και πήραν το «ντέρμπι» της 2ης θέσης με 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη. Η ήττα της Νορβηγίας με 4-1 από τη Γαλλία στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων ήταν μόλις η δεύτερη στους τελευταίους 19 αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις (14 νίκες, 3 ισοπαλίες)! Στην bwin θα βρούμε Ενισχυμένο Build A Bet* στο 3.90, να νικήσει η Νορβηγία, over 2,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

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