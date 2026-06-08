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«Χρυσώνει» Έλληνα παιχταρά ο Γιαννακόπουλος!

Η Θεσσαλονίκη επιστρέφει κάτι παραπάνω από δυναμικά στο… παιχνίδι του μπάσκετ.

ΠΑΟΚ και Άρης με τις ισχυρές πλέον διοικήσεις τους ρίχνουν τρελό χρήμα στην αγορά και αν κάποιοι τρίβουν για τα καλά τα χέρια τους, αυτοί είναι οι Έλληνες παίκτες. 

Άλλωστε, πλέον, ειδικά στην GBL είναι… πολύτιμοι, μπορούν να λύσουν τα χέρια κάθε προπονητή, τους χρειάζεται κάθε ομάδα.

Όσο αυξάνεται η ζήτηση, λοιπόν, αυξάνονται και οι προσφορές και κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό. 

Το «τριφύλλι» είναι αποφασισμένο να «δέσει» τον Έλληνα γκαρντ και για να το κάνει του προσφέρει συμβόλαιο αυξημένων αποδοχών. Ακριβώς επειδή, τόσο ο Άρης, όσο και ο ΠΑΟΚ τον… λιγουρεύονται για τα καλά, όντες έτοιμοι να τον «χρυσώσουν».

Ο Παναθηναϊκός θέλει να τους προλάβει και να κρατήσει στο ρόστερ του τον Τολιόπουλο, καθώς δύσκολα θα βρει άλλον Έλληνα που μπορεί να του προσφέρει, έστω και από τη second unit, όσα του δίνει ο Τολιόπουλος.

Το ελληνικό διαβατήριο πια έχει πολύ μεγάλη αξία.

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