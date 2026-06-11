Βόμβα μεγατόνων: Αποχωρούν βασικότατοι παίκτες από τον Παναθηναϊκό!

Για τα… καλά σε φάση ανασυγκρότησης έχει μπει ο Παναθηναϊκός.

Ο Γιάκομπο Νίστρουπ έχει το δύσκολο έργα της επιτυχημένης πορείας στα προκριματικά του Conference League μαζί με ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ και χτίσιμο μιας νέας ομάδας ουσιαστικά.

Ο Δανός είναι ήδη πολύ… μελετημένος και έχει εικόνα για τους παίκτες πάνω στους οποίους θα ήθελε να στηριχθεί τη νέα σεζόν.

Σε αυτούς, πάντως, δεν ανήκουν ούτε ο Τάσος Μπακασέτας ούτε ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Μιλάμε, άλλωστε, για δύο πολύ βαριά συμβόλαια, από τα οποία και ο ίδιος ο σύλλογος θα ήθελε να απαλλαχθεί.

Ειδικά ο Έλληνας διεθνής στα μάτια του Νίστρουπ δεν έχει θέση βασικού στην ομάδα, πράγμα που έρχεται να προστεθεί στο ήδη ραγισμένο γυαλί ανάμεσα σε αυτόν και τους «πράσινους».

Από την άλλη, ο Καλάμπρια επί της ουσίας ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στην πατρίδα και όλα δείχνουν πως μαζί με τον Μπακασέτα θα αποχαιρετήσουν τον Παναθηναϊκό.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.