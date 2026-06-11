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Τζέιμς: Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν θα έρθει στην Ελλάδα!

Μάικ Τζέιμς επόμενη ομάδα αποδόσεις: Στα πρώτα φαβορί ο Ολυμπιακός 💥

Από τη στιγμή που ο Μάικ Τζέιμς δήλωσε ρητά πως θα αποχωρήσει από τη Μονακό, έχει δημιουργηθεί μπόλικο… σούσουρο γύρω από το όνομά του.

Και φυσικά από τον «χορό» των επίδοξων μνηστήρων δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ελληνικές ομάδες.

Μιλάμε, άλλωστε, για έναν τρομερά ποιοτικό παίκτη που θα μπορούσε να βοηθήσει οποιοδήποτε σύνολο.

Πάντως, όσον αφορά στις ελληνικές ομάδες και τον Αμερικανό γκαρντ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Ο 35χρονος είχε τις δικές του… περιπέτειες στα περάσματά του από τον Παναθηναϊκό, κυρίως με την εφορία.

Και αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, μιας και γνωρίζει καλά πως εδώ δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής.

Για την ακρίβεια, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα με το που πατήσει το πόδι του στη χώρα μας να κριθεί ένοχος, κάτι που καθιστά εξαιρετικό αμφίβολο, αν όχι απίθανο, το να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.

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