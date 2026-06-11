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Τρινκιέρι – Μυστακίδης κάνουν το απόλυτο μπαμ!

Σε νέα εποχή μπαίνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Και το έχουν καταλάβει άπαντες.

Ο Τέλης Μυστακίδης έχει ταράξει τα νερά της αγοράς, κυρίως με τη σπουδαία επιτυχία της πρόσληψης του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός κόουτς, πάντως, στο μυαλό του ισχυρού άνδρα του Δικέφαλου του Βορρά δεν θα μπορούσε να είναι το μόνο «μπαμ». Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς είναι αποφασισμένοι να πυροδοτήσουν και ακόμη μια «βόμβα» εντός παρκέ.

Έχουν ανοίξει τα μάτια τους και αναζητούν με πολλή επιμονή μια πολύ δυνατή προσθήκη εντός παρκέ.

Είτε από το NBA, είτε από τη Euroleague.

Έναν παίκτη που και επικοινωνιακά θα λειτουργήσει ως… δήλωση προθέσεων, αλλά και αγωνιστικά θα βοηθήσει την ομάδα να αλλάξει επίπεδο.

Μυρίζει… πυρίτιδα, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη και άπαντες επιφυλασσόμαστε για τη στιγμή της έκρηξης!

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