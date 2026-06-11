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Το σπέσιαλ «δώρο» του Ηλιόπουλου στους οπαδούς της ΑΕΚ!

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«Ό,τι δεν είναι σπασμένο, δεν χρειάζεται φτιάξιμο», λένε και το ίδιο φαίνεται πως πιστεύει και η ΑΕΚ.

Μετά τη φοβερή του χρονιά, ο πρωταθλητής Δικέφαλος θέλει να διατηρήσει την ομάδα που τον οδήγησε μέχρι τον τίτλο όσο το δυνατόν πιο σταθερή.

Για αυτό και πρέπει να «δέσει» τους παίκτες που θα μπορούσαν να αποχωρήσουν.

Κυρίως τους Πινέδα και Γιόβιτς, τους οποίους στην Ένωση είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν στα «κιτρινόμαυρα», προσφέροντάς τους συμβόλαια αυξημένων αποδοχών.

Δεν είναι απλές υποθέσεις, όμως ο σύλλογος τις δουλεύει με αυτοπεποίθηση και επιμονή.

Παράλληλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να κάνει κι ένα μεγάλο… δώρο στον κόσμο της ομάδας.

Βασικά, έχει ψαχτεί πολύ για να φέρει στην Ελλάδα ένα ακόμη πολύ δυνατό όνομα, που θα κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ.

Και όταν ο ισχυρός άνδρας του Δικέφαλου βάζει κάτι στο μυαλό του, τις περισσότερες φορές τα καταφέρνει.

Για αυτό και οι οπαδοί της Ένωσης… βάζουν ξανά ζώνες.

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