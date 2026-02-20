Στρασβούργο – Λυών: Συνεχίζει… καυτός στο 3.00!

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το Σαμπιονά, με την ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα Λυών να δοκιμάζεται κόντρα στο Στρασβούργο για την 23η αγωνιστική. Βάσει πρόσφατης αγωνιστικής συμπεριφοράς των δύο ομάδων περιμένουμε μια «μάχη» με πλούσιο θέαμα.

Οι «λυονέ», που παραμένουν σε θέση ισχύος στη διεκδίκησης μιας θέσης στα «αστέρια», έχουν μόνο επιτυχίες μέσα στο νέο έτος. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την επικράτηση 2-0 επί της Νις συμπλήρωσαν 13 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις! Μάλιστα στους 4 πιο πρόσφατους αγώνες για το κουπόνι κατάφεραν να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους.

Στρασβούργο – Λυών αποδόσεις

Πάντως η έξοδος στη Δυτική πλευρά του Ρήνου κρύβει κινδύνους, καθώς αντιμετωπίζουν μια ομάδα που επιδεικνύει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Το Στρασβούργο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στα τελευταία 10 παιχνίδια, ενώ την προηγούμενη στροφή έκοψε βαθμούς (2-2) από τη Μαρσέιγ. Συνεπώς θα κάνουμε παιχνίδι κυρίως με τα γκολ στη μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ περιμένουμε να παραμείνει «καυτός» ο νεαρός Βραζιλιάνος φορ της Λυών, Έντρικ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Over 9,5 κόρνερ 2.00 Λυών Over 1,5 γκολ 2.40 Over 1,5 στο 1ο Ημίχρονο 2.62 Να σκοράρει ο Έντρικ 3.00 Kαταλογισμός πέναλτι 3.05

Στρασβούργο – Λυών κανάλι

Το Στρασβούργο φιλοξενεί τη Λυών αυτή την Κυριακή και ώρα 22:00, χωρίς όμως να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σύμφωνα με το πρόγραμμα TV.