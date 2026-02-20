ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Στρασβούργο – Λυών: Συνεχίζει… καυτός στο 3.00!

Στρασβούργο – Λυών

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το Σαμπιονά, με την ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα Λυών να δοκιμάζεται κόντρα στο Στρασβούργο για την 23η αγωνιστική. Βάσει πρόσφατης αγωνιστικής συμπεριφοράς των δύο ομάδων περιμένουμε μια «μάχη» με πλούσιο θέαμα.

TOP3 ΛΥΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
1.85novibet
5.50stoiximan

Οι «λυονέ», που παραμένουν σε θέση ισχύος στη διεκδίκησης μιας θέσης στα «αστέρια», έχουν μόνο επιτυχίες μέσα στο νέο έτος. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την επικράτηση 2-0 επί της Νις συμπλήρωσαν 13 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις! Μάλιστα στους 4 πιο πρόσφατους αγώνες για το κουπόνι κατάφεραν να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους.

Στρασβούργο – Λυών αποδόσεις

Λυων

Πάμε τώρα στα σημαντικά, δηλαδή, στο πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΛΥΩΝ
2.35bet365
3.55novibet
2.90stoiximan

«Επιβάλλεται» μια ματιά στις αγορές των γκολ με αποδόσεις που… προκαλούν.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO GOAL
1.80elabet
2.02fonbet
1.65winmasters
2.15netbet

Στρασβούργο – Λυών ειδικά στοιχήματα

Στρασβουργο

Πάντως η έξοδος στη Δυτική πλευρά του Ρήνου κρύβει κινδύνους, καθώς αντιμετωπίζουν μια ομάδα που επιδεικνύει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Το Στρασβούργο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στα τελευταία 10 παιχνίδια, ενώ την προηγούμενη στροφή έκοψε βαθμούς (2-2) από τη Μαρσέιγ. Συνεπώς θα κάνουμε παιχνίδι κυρίως με τα γκολ στη μεταξύ τους αναμέτρηση, ενώ περιμένουμε να παραμείνει «καυτός» ο νεαρός Βραζιλιάνος φορ της Λυών, Έντρικ.

Συνεχίζουμε με τις ειδικές επιλογές για στοίχημα, ενότητα που προσφέρει επιλογές για όλα τα γούστα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Over 9,5 κόρνερ
2.00pamestoixima
Λυών Over 1,5 γκολ
2.40stoiximan
Over 1,5 στο 1ο Ημίχρονο
2.62bet365
Να σκοράρει ο Έντρικ
3.00novibet
Kαταλογισμός πέναλτι
3.05stoiximan

Στρασβούργο – Λυών κανάλι

Καλά όλα αυτά, αλλά «πού θα δω το Στρασβούργο – Λυών»; Μην αγχώνεστε φίλες και φίλοι, διότι σας έχουμε την απάντηση. Το Στρασβούργο φιλοξενεί τη Λυών αυτή την Κυριακή και ώρα 22:00, χωρίς όμως να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σύμφωνα με το πρόγραμμα TV. Ωστόσο, μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω Live Streaming κάνοντας μια ελάχιστη κατάθεση σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα