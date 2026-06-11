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Στα «πράσινα» Έλληνας που αλλάζει τις ισορροπίες στην GBL!

Μονόδρομος με Γκραντ

Το ελληνικό διαβατήριο πλέον ισοδυναμεί με… χρυσό στην GBL.

Έτσι όπως είναι οι κανονισμοί της λίγκας, οι ικανοί Έλληνες παίκτες είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμοι για κάθε ομάδα και ειδικά για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ειδικά το «τριφύλλι»… καίγεται για Έλληνες και για αυτό αναμένεται να «ψαχτεί» πολύ ενεργά στην αγορά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται πια πολύ πιθανή, πιο πιθανή από ποτέ για την ακρίβεια, η επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη στην ομάδα.

Ο Έλληνας γκαρντ ανήκει στους «πράσινους», όμως πέρασε τη χρονιά στη Θεσσαλονίκη ως δανεικός στον Ηρακλή.

Και έκανε… παπάδες. Η φανταστική του σεζόν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει και ιδανικό διαβατήριο για την επιστροφή του στο ενεργό ρόστερ του Παναθηναϊκού, μιας και απέδειξε πως δεδομένα μπορεί να προσφέρει πράγματα στο «τριφύλλι».

Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη για Έλληνες.

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