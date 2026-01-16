ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σενεγάλη – Μαρόκο: Τελικός με σούπερ ειδικά και αποδόσεις-σοκ! 🤯🏆

Σε αυτό το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είδαμε τις καλύτερες ομάδες να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά. Μετά από άφθονες στιγμές συγκίνησης και πάθους, φτάσαμε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Το Ραμπάτ αναμένεται να φλέγεται, αφού η οικοδέσποινα χώρα, το Μαρόκο, θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΕΝΕΓΑΛΗ
2.25stoiximan
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΑΡΟΚΟ
1.65novibet

Φυσικά, δεν λείπει και το ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού θα επιχειρήσει να πανηγυρίσει τον τρίτο του τίτλο με την Εθνική ομάδα. Μαζί με τον Μπραχίμ Ντίαθ (5 γκολ) έχουν βρει οκτώ φορές δίχτυα και αποτελούν τους πρώτους σκόρερ του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.

Σενεγάλη – Μαρόκο αποδόσεις

Μαροκο

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις του μεγάλου τελικού από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ
3.55bet365
2.95elabet
2.32fonbet

Όπως πάντα, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που ανέκαθεν προκαλούν το στοιχηματικό ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.62interwetten
1.50novibet
2.12pamestoixima
1.67winmasters

Σενεγάλη – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Σενεγαλη

Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πάμε να δούμε τις καλύτερες επιλογές για το Σενεγάλη – Μαρόκο.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28Ο ΛΕΠΤΟ
1.98stoiximan
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ
2.35novibet
Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 2,5 + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.80bet365
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
4.60novibet
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
5.80stoiximan

Σενεγάλη – Μαρόκο κανάλι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ΕΡΤ μάς κράτησε συντροφιά στο πρόγραμμα τβ. Έτσι και στον τελικό μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκο (18/01, 21:00) θα τον παρακολουθήσετε μέσω του ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ – ΜΑΡΟΚΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 21:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

