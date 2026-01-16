Σενεγάλη – Μαρόκο: Τελικός με σούπερ ειδικά και αποδόσεις-σοκ! 🤯🏆

Σε αυτό το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είδαμε τις καλύτερες ομάδες να επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά. Μετά από άφθονες στιγμές συγκίνησης και πάθους, φτάσαμε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Το Ραμπάτ αναμένεται να φλέγεται, αφού η οικοδέσποινα χώρα, το Μαρόκο, θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΣΕΝΕΓΑΛΗ 2.25 ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΜΑΡΟΚΟ 1.65

Φυσικά, δεν λείπει και το ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού θα επιχειρήσει να πανηγυρίσει τον τρίτο του τίτλο με την Εθνική ομάδα. Μαζί με τον Μπραχίμ Ντίαθ (5 γκολ) έχουν βρει οκτώ φορές δίχτυα και αποτελούν τους πρώτους σκόρερ του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.

Σενεγάλη – Μαρόκο αποδόσεις

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις του μεγάλου τελικού από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Όπως πάντα, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που ανέκαθεν προκαλούν το στοιχηματικό ενδιαφέρον.

Σενεγάλη – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Πάμε να δούμε τις καλύτερες επιλογές για το Σενεγάλη – Μαρόκο.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΤΟ 28Ο ΛΕΠΤΟ 1.98 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 2.35 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + UNDER 2,5 + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.80 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.60 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5.80

Σενεγάλη – Μαρόκο κανάλι

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ΕΡΤ μάς κράτησε συντροφιά στο πρόγραμμα τβ. Έτσι και στον τελικό μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκο (18/01, 21:00) θα τον παρακολουθήσετε μέσω του ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.