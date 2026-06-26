Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/06)

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Πράσινο Ακρωτήρι εναντίον Σαουδική Αραβία;

Το Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Σαββάτου 27 Ιουνίου (03:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία Σάββατο 27 Ιουνίου (03:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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