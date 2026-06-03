Το πρώτο βήμα με… Βεζένκοφ, Ναν και Interwetten!

Τέτοια εποχή το 2023, ο Παναθηναϊκός μόλις είχε κατακτήσει την έβδομη Euroleague της ιστορίας του. Βρέθηκε να χάνει με 2-0 στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, αλλά με μια ιστορική ανατροπή έκανε δικό του τον 40ό τίτλο με 3-2.

Πέρυσι τέτοια εποχή, οι Πράσινοι προηγήθηκαν με 1-0 στην σειρά των τελικών, αλλά οι Ερυθρόλευκοι απάντησαν με τρεις διαδοχικές νίκες, κατακτώντας το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο μετά από τρία χρόνια.

Και φέτος τι; Ο Ολυμπιακός φτάνει σε κατάσταση ευφορίας μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας του και θέλει και αυτόν τον τίτλο, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να αφήσει πίσω του μια… ιδιαίτερη σεζόν με την γλυκιά γεύση του εγχώριου νταμπλ.

Η πρώτη κόντρα των Αιωνίων, το βράδυ της Τετάρτης (03/06, 21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μπορεί να δείξει τον δρόμο για την συνέχεια των τελικών ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης εδώ και τρεις δεκαετίες.

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