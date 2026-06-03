Έπαθλο* ανταμοιβής στους τελικούς της Stoiximan Greek Basket League!

Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται να ζήσει τις πιο δυνατές του βραδιές! Οι δύο κορυφαίες ομάδες της σεζόν μπαίνουν στη μάχη του τίτλου, με απόλυτο στόχο ,τον πρωταθλητή του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025-2026!

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Ο Ολυμπιακός, μετά από μία σπουδαία σεζόν που τον ανέδειξε πρωταθλητή Ευρώπης, έρχεται στους τελικούς με στόχο να ολοκληρώσει ιδανικά τη χρονιά. Απέναντί του, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και να μετατρέψει τη “δίψα” του για διάκριση σε τίτλο. Οι δύο «αιώνιοι» ξεπέρασαν τα εμπόδια των ημιτελικών με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα και ετοιμάζονται για μία ακόμη ιστορική σειρά, όπου κάθε αγώνας προμηνύεται να είναι ένα τρομερό ντέρμπι.

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Οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ ετοιμάζονται για μία σειρά γεμάτη αδρεναλίνη.Η στιγμή να μπεις στο παιχνίδι και να ζήσεις το ντέρμπι “αιωνίων” πιο έντονα από ποτέ, είναι εδώ!

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