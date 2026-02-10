ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ώρα για ρεβάνς και… 4.75! 💣🔥

Λίγο υπομονή ακόμα και θα γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τη ρεβάνς της Τούμπας, μετά το 0-1 του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Λεωφόρο. Αποτέλεσμα ικανό για να τον χρίσει φαβορί, ειδικά αναλογιστούμε ότι απειλήθηκε ελάχιστα από τον αντίπαλό του.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΟΚ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.13 6.10

Αμφότεροι οι μονομάχοι προέρχονται από ντέρμπι. Το «τριφύλλι» πήρε σπουδαίο διπλό στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό (0-1). Τρομερή ένεση ψυχολογίας, ενώ σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού πλησίασε την τετράδα. Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη, «κόλλησαν» στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μία αναμέτρηση που πιθανώς θα ξεχαστεί γρήγορα, αναφορικά με το θέαμα.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Πάμε τώρα στα σημαντικά. Δηλαδή, στο πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις του ντέρμπι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές τιμές.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Συνεχίζουμε τώρα με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Ψάχνεις προγνωστικά στοιχήματος για σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρεις ό,τι αναζητάς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 2.10 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.50 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 0-1 2.65 G/G + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.00 UNDER 1,5 ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + ΤΕΤΤΕΗ OVER 0,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ + ΤΑΪΣΟΝ OVER 0,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 4.75

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.