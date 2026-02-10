ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ώρα για ρεβάνς και… 4.75! 💣🔥

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
LIVE C

Λίγο υπομονή ακόμα και θα γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τη ρεβάνς της Τούμπας, μετά το 0-1 του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Λεωφόρο. Αποτέλεσμα ικανό για να τον χρίσει φαβορί, ειδικά αναλογιστούμε ότι απειλήθηκε ελάχιστα από τον αντίπαλό του.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΟΚ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.13stoiximan
6.10stoiximan

Αμφότεροι οι μονομάχοι προέρχονται από ντέρμπι. Το «τριφύλλι» πήρε σπουδαίο διπλό στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό (0-1). Τρομερή ένεση ψυχολογίας, ενώ σε συνδυασμό με την ήττα του Λεβαδειακού πλησίασε την τετράδα. Οι Θεσσαλονικείς από την άλλη, «κόλλησαν» στο 0-0 με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μία αναμέτρηση που πιθανώς θα ξεχαστεί γρήγορα, αναφορικά με το θέαμα.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκος

Πάμε τώρα στα σημαντικά. Δηλαδή, στο πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις του ντέρμπι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΠΑΟΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1.82bet365
3.65elabet
4.45novibet

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βασικές τιμές.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.02fonbet
1.80pamestoixima
1.88interwetten
1.85winmasters

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκος

Συνεχίζουμε τώρα με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Ψάχνεις προγνωστικά στοιχήματος για σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρεις ό,τι αναζητάς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
2.10novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.50stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 0-1
2.65bet365
G/G + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
3.00novibet
UNDER 1,5 ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ + ΤΕΤΤΕΗ OVER 0,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ + ΤΑΪΣΟΝ OVER 0,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
4.75stoiximan

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα