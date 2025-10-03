ΠΑΟΚ Γιουρόπα Λιγκ: Πόσο δίνει η πρόκριση στην επόμενη φάση; 💣🤯

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και τρίτη συνολικά την τελευταία εξαετία. Το Γιουρόπα Λιγκ θα αποτελεί και φέτος την ευρωπαϊκή «αρένα» του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει συνηθίσει πλέον να έχει εκτός συνόρων υποχρεώσεις. Σχεδόν, επιβάλλεται κάτι τέτοιο κάθε χρόνο. H κλήρωση για φέτος, όπως αναμενόταν, έφερε στον δρόμο του κάποια πολύ σημαντικά ονόματα. Το μονοπάτι του μπορεί να θεωρηθεί κάλλιστα απαιτητικό, την ώρα που η «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην πρεμιέρα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη και το 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο, δυσκολεύουν το έργο του για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για στοίχημα. Μπορούμε να βρούμε αποδόσεις για 8άδα, 24άδα, μέχρι και κατάκτηση. Ένα σενάριο που μόνο να φανταστούμε μπορούμε πόσο θα… τρέλαινε τον «ασπρόμαυρο» λαό.

ΠΑΟΚ μακροχρόνια στοιχήματα Γιουρόπα Λιγκ

Πριν ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε στο στοιχηματικό κομμάτι, να κοιτάξουμε πρώτα τους αντιπάλους του «δικεφάλου». Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αγώνων του περιλαμβάνει:

Όπως είπαμε και παραπάνω, πρόκειται για απαιτητικούς αντιπάλους. Ωστόσο, οι πιθανότητες πρόκρισης για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ρεαλιστικές. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στις στοιχηματικές εταιρίες να δούμε τι λένε.

ΠΑΟΚ Γιουρόπα Λιγκ μακροχρονια στοιχηματα

Όπως θα δούμε στη winmasters, για να βρεθεί στις top 8 ομάδες ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να ζοριστεί πάρα πολύ. Οι δυνατές μονομαχίες που έχει να δώσει και ο ένας έως τώρα βαθμός έχουν ανεβάσει την απόδοσή του στο 29.00, ενώ πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι αυτό του 9-24. Αναφορικά με τις πιθανότητες να βγει πρώτος στη League Phase, προσφέρεται στο… εκτός συζήτησης 3500.00.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΠΑΟΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ 9-24 ΠΑΟΚ ΝΑ TEΡMATIΣΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΗ LEAGUE PHASE 29.00 2.30 3500.00

Πάμε τώρα να δούμε πόσο πληρώνουν κάποια πιο… αισιόδοξα σενάρια. Όνειρο κάθε φιλάθλου είναι η ευρωπαϊκή καταξίωση της ομάδας του. Το να δούμε τους Θεσσαλονικείς στον τελικό της διοργάνωσης τιμάται στο 50.00. Αν το καταφέρει αυτό, το να σηκώσει και την κούπα βρίσκεται στην απόδοση του 100.00.