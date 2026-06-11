Παλαίμαχος του Παναθηναϊκού παίρνει τη θέση του Αταμάν!

Δεν είναι και… μυστικό. Ο Παναθηναϊκός σκανάρει κάθε γωνιά της διαθέσιμης αγοράς για να βρει τον εκλεκτό του πάγκου του, μιας και η αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν μοιάζει κάτι παραπάνω από πιθανή.

Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, όμως, ίσως οι «πράσινοι» να κατευθυνθούν προς μια διαφορετική λύση με έναν σεσημασμένο legend της ομάδας.

Ο λόγος για τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος ουσιαστικά έχει αυτοπροταθεί στο «τριφύλλι».

Έχει εμπειρία ως assistant στο NBA, αλλά σε περίπτωση που έπαιρνε το χρίσμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν θα ήταν μόνος του.

Θα είχε σε θέση συμβούλου τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα ήταν ανοιχτός στο να αναλάβει μόνος του ως πρώτος κόουτς τον Παναθηναϊκό.

Ενδιαφέρουσα και θαρραλέα θα είναι η συγκεκριμένη επιλογή των «πρασίνων», αλλά μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.