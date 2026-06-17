Ουζμπεκιστάν – Κολομβία ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/06)

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Ουζμπεκιστάν εναντίον Κολομβία;

Το Ουζμπεκιστάν – Κολομβία live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Πέμπτης 18 Ιουνίου (05:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία Πέμπτη 18 Ιουνίου (05:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Ουζμπεκιστάν – Κολομβία;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ουζμπεκιστάν – Κολομβία κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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