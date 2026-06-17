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NoviSocial: Το νέο ψηφιακό «στέκι» της Novibet είναι γεγονός!

NoviSocial: Το νέο ψηφιακό «στέκι» της Novibet είναι γεγονός!

Η Novibet ανατρέπει για ακόμα μία φορά τα δεδομένα και παρουσιάζει το NoviSocial. Ο λόγος για μία ολοκαίνουργια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της!

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουριο feature, που δίνει την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της Novibet, να δικτυωθούν μέσα από τα αγαπημένα παιχνίδια τους. Με το NoviSocial, τα δελτία, οι εμπνεύσεις της τελευταίας στιγμής και οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν να γίνουν αντικείμενο… θαυμασμού και όχι μόνο!

Μία «φρέσκια» στοιχηματική κοινότητα!

Στον κόσμο του NoviSocial, κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του δίκτυο ή και να γίνει μέρος ενός υπάρχοντος. Μια «φρέσκια» στοιχηματική κοινότητα που έχει έναν και μοναδικό σκοπό:
• Να αναδείξει τις πιο δυνατές στοιχηματικές εμπνεύσεις της ημέρας
• Να παρουσιάσει ένα καλοδουλεμένο παρολί ή σε ένα ψαγμένο Bet Builder
• Να φέρει σε επαφή ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ελλάδας δημιουργώντας μία μοναδική εμπειρία!

Το NoviSocial λειτουργεί ακριβώς όπως τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, ωστόσο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο γύρω από την αθλητική δραστηριότητα και τις απαιτήσεις του σύγχρονου i-gaming. Κάθε μέλος της Novibet έχει τη δυνατότητα να:
1. Δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό μέσα στην κοινότητα.
2. Επιλέξει τη ψηφιακή εμφάνιση που τον αντιπροσωπεύει.
3. Ακολουθήσει τους πιο “hot” παίκτες της πλατφόρμας με ένα κλικ.

Το νέο ψηφιακό «στέκι» της Novibet σε περιμένει!

Η… μοναξιά ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το νέο, ολοκαίνουριο ψηφιακό στέκι είναι στη Novibet και μια τεράστια κοινότητα σε περιμένει να γίνεις ενεργό μέλος της. Μοιράσου το πάθος σου, δείξε τις επιτυχίες σου, μάθε από τους καλύτερους και ανέβασε το παιχνίδι σου σε άλλο επίπεδο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
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