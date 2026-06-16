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Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (17/06)

Πορτογαλία - Λ.Δ. Κονγκό: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (17/06)

Το Μουντιάλ 2026, είμαστε ήδη σε… φουλ μουντιαλική διάθεση, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κι όμως ακόμα δεν έχουμε δει τα περισσότερα από τα φαβορί για την κατάκτησή του. Όπως η Πορτογαλία, για παράδειγμα, η οποία κάνει την πρεμιέρα της απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 

Οι Πορτογάλοι έχουν ίσως το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας τους, με άπλετο μεσοεπιθετικό ταλέντο, νιάτα και ενθουσιασμό να πλαισιώνουν φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που στο last dance του στο Παγκόσμιο Κύπελλο θέλει να ανέβει στη μόνη κορυφή που δεν έχει αγγίξει. Μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει, αλλά μέχρι τότε… βήμα-βήμα. Πάμε να δούμε τα προγνωστικά στοιχήματος για το πρώτο από αυτά τα βήματα! 

Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό αποδόσεις 

Οι Κονγκολέζοι έχουν τη δική τους ποιότητα, φυσικά, όμως από αυτό μέχρι το να μπορέσουν να κοντράρουν στα αλήθεια μια ομαδα σαν την Πορτογαλία υπάρχει απόσταση. Σαν την εύλογη απόσταση που συναντάμε και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters. Είναι το απόλυτο φαβορί οι Πορτογάλοι. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ
1.27winmasters
5.70winmasters
11.50winmasters

Με βάση το παραπάνω, ίσως να έχει αξία κανείς να στρέψει την προσοχή του στην αγορά του γκολ, που έχει πάντα ενδιαφέρον. Ειδικά σε ένα παιχνίδι που αναμένουμε αρκετά τέρματα. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.71winmasters
2.12winmasters
2.26winmasters
1.60winmasters

Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά στοιχήματα 

Προφανώς, πάντως, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στα προαναφερθέντα σημεία. Άλλωστε, στη διάθεσή μας έχουμε δεκάδες ελκυστικές επιλογές ειδικών και συνδυαστικών στοιχημάτων τα οποία πάντα έχουν μεγαλύτερη αξία.

Ειδικά σε αγώνες, όπως ο συγκεκριμένος, που μπορείς να στηρίξεις το φαβορί και να χτίσεις στην τιμή του με… εξτραδάκια ή ακόμη και να πας για αποδοσάρα με πίστη στην έκπληξη. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για το Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
1/1+OVER 2,5+ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
4.08winmasters
1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ OVER 1,5+ΣΥΝΟΛΟ OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 3,5
6.85winmasters
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
4.84winmasters
Χ2+G/G
6.35winmasters
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ & Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ OVER 1,5 ΚΑΡΤΕΣ+ΚΟΝΣΕΪΣΑΟ & ΤΣΙΜΠΟΛΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΡΤΑ
15.51winmasters

Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά παικτών 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει όλη την προσοχή πάνω του στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας και φυσικά μπορεί να… ανταποδώσει με γκολ. Όμως δεν είναι ο μόνος που αξίζει προσοχή όσον αφορά στα ειδικά παικτών. Κι εδώ έχουμε εξαιρετικές επιλογές με υψηλή αξία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 2+ ΓΚΟΛ
3.85winmasters
ΜΟΥΤΟΥΣΑΜΙ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
5.30winmasters
ΓΚΟΝΣΑΛΟ ΡΑΜΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
6.44winmasters

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