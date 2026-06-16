Αγγλία – Κροατία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (17/06)

Ήρθε η ώρα των «τριών λιονταριών»! Η Αγγλία κάνει σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο με αντίπαλο την πάντα υπολογίσιμη Κροατία, σε μια ευρωπαϊκή «μάχη» με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο κουπόνι.

Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση η Αγγλία ξεκινάει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο τις περισσότερες φορές μένει με τις προσδοκίες. Ικανή να προκαλέσει ζημιές η φιναλίστ του Μουντιάλ 2018, Κροατία. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 7.70 65.00

Αγγλία – Κροατία αποδόσεις

Η Αγγλία κατεβαίνει με Γερμανό τεχνικό στο… τιμόνι της για πρώτη φορά στην ιστορία της. Υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ πήρε… αέρα το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Μάλιστα, κατάφερε να κρατήσει απαραβίαστη την εστία της με 8/8 νίκες στα προκριματικά.

Δια περιπάτου προκρίθηκε και η Κροατία στο Μουντιάλ 2026. Συγκεκριμένα, είχε μόλις μια απώλεια βαθμών, τη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στην Τσεχία, με τον προπονητή Ντάλιτς να κρατάει ισορροπίες στ’ αποδυτήρια.

Τα «τρία λιοντάρια» έχουν το προβάδισμα στην αναμέτρηση, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ, εκεί όπου βρίσκουμε σε τιμή αουτσάιντερ το Over 2,5 στη Stoiximan.

Αγγλία – Κροατία ειδικά στοιχήματα

Η Αγγλία κάτι… χρωστάει στην Κροατία για τον χαμένο ημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλου του 2018. Έχει ένα οριακό προβάδισμα, καθώς διαθέτει περισσότερες επιθετικές λύσεις. Κατά συνέπεια έχουμε κρατήσει ένα δυνατό bet builder με ροπή προς την αριστερή πλευρά. Ταυτόχρονα δεν περνούν απαρατήρητα ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε ελκυστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 7.80 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ 2.92 1+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.50 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ: ΚΕΦΑΛΙΑ 5.90 ΑΓΓΛΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.90

Αγγλία – Κροατία ειδικά παικτών

Ο εμβληματικός αρχηγός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Πάνω του θα στηριχθεί κατά πολύ το παιχνίδι των «τριών λιονταριών». Στο 2,20 να σκοράρει πρώτος ο φορ των Βαυαρών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 2.20 ΜΠΕΛΙΝΓΧΑΜ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.15

Δες επίσης: