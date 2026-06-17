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Τελειώνει η πρώτη αγωνιστική των ομίλων με ενισχυμένες αποδόσεις!

Τελειώνει η πρώτη αγωνιστική των ομίλων με ενισχυμένες αποδόσεις!
LONDON, ENGLAND - Declan Rice and Harry Kane celebrate after scoring a goal during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 European Qualifier between England and Latvia at Wembley Stadium on March 24, 2025 in London, England. Photo Sebastian Frej England v Latvia - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026 Copyright: xSebastianxFrejx

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώνεται με τέσσερις άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Τη δική της πρεμιέρα κάνει η Πορτογαλία, η οποία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας ξεκάθαρα τον ρόλο του φαβορί. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει στο τουρνουά θέλοντας να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής.

Διαθέτει ένα ποιοτικό σύνολο και θα συναντήσει έναν αντίπαλο που γιορτάζει και μόνο με τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό 1: 1.30 X: 3.70 2: 4.75

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα δεν είναι άλλη από το Αγγλία – Κροατία. Σε μία αναβίωση του ημιτελικού του 2018, οι Άγγλοι ψάχνουν «εκδίκηση» για τον τότε αποκλεισμό τους.

Άλλωστε οι Άγγλοι για άλλη μία διοργάνωση πηγαίνουν με ένα και μόνο στόχο. Να φέρουν το τρόπαιο πίσω στο «σπίτι». Ο Τούχελ δέχτηκε κριτική για κάποιες από τις επιλογές του και μένει να φανεί ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος.

Η Κροατία από την άλλη έχει δύο σερί παρουσίες στην 4αδα, οπότε οι στόχοι είναι και πάλι υψηλοί. Η εμπειρία στο ρόστερ παραμένει αλλά ο Ντάλιτς τη συνδύασε και με κάποια «φρέσκα» πρόσωπα.

Αγγλία – Κροατία 1: 1.75 X: 3.70 2: 4.75

Λίγο αργότερα η Γκάνα και ο Παναμάς ντεμπουτάρουν στο Τορόντο έχοντας ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τα «Μαύρα Αστέρια» μοιάζουν να έχουν τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, ωστόσο ο Παναμάς δεν θα είναι ένας εύκολος αντίπαλος.

Ήδη υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις στις πρεμιέρες οπότε όλα είναι δυνατά σε κάθε ματς.

Γκάνα – Παναμάς 1: 2.25 X: 3.35 2: 3.25

Το τελευταίο ματς της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων, είναι αυτό ανάμεσα στο Ουζμπεκιστάν και την Κολομβία.

Οι Ουζμπέκοι βρίσκονται για πρώτη φορά σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και με τον Καναβάρο στον πάγκο θέλουν να πετύχουν κάποια έκπληξη.

Η Κολομβία, με ηγέτες τους Λουίς Ντίας και Χάμες Ροντρίγκες μπορεί να περάσει αρχικά τη φάση των ομίλων και στη συνέχεια να στοχεύσει ακόμα ψηλότερα.

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1: 8.80 X: 4.45 2: 1.40

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