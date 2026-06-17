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Παγκόσμιο 2026: Ο Λουκάκου δεν σκόραρε… αλλά η Superbet τον πλήρωσε για σκόρερ!

Παγκόσμιο 2026: Ο Λουκάκου δεν σκόραρε… αλλά η Superbet τον πλήρωσε για σκόρερ!
Croatia vs Belgium - friendly match RIJEKA, CROATIA - JUNE 02 : Lukaku Romelu forward of Belgium celebrates after scoring during a friendly match between Croatia and Belgium ahead of the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 on June 02, 2026 in Rijeka, Croatia, 02/06/2026 Rijeka Croatia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xJanxDexMeuleneirx

Το Παγκόσμιο ξεκίνησε με γκολ, συγκινήσεις και τις πρώτες μεγάλες ιστορίες της διοργάνωσης. Μία από αυτές γράφτηκε στην αναμέτρηση Βελγίου – Αιγύπτου, όπου η Superbet έδωσε ακόμη ένα δείγμα της φιλοσοφίας της να βρίσκεται πάντα δίπλα στους παίκτες της.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1, με την Αίγυπτο να παίρνει προβάδισμα στο 20ο λεπτό χάρη στο γκολ του Emam Ashour. Το Βέλγιο πίεσε για την ισοφάριση και τελικά βρήκε το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, σε μία φάση που έμελλε να προκαλέσει αρκετή συζήτηση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Ρομέλου Λουκάκου είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Σαρλ Ντε Κετελάρ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να ψάχνει περισσότερη δύναμη και παρουσία στην περιοχή.

Στο 66ο λεπτό, ο Βέλγος φορ βρέθηκε μέσα στη φάση που έφερε την ισοφάριση, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα έπειτα από επαφή του Mohamed Hany. Παρότι αρχικά πολλοί θεώρησαν ότι ο Λουκάκου είχε χρεωθεί το γκολ, η διοργανώτρια αρχή κατέγραψε τελικά τη φάση ως αυτογκόλ του Mohamed Hany.

Και κάπου εκεί ήρθε η κίνηση που ξεχώρισε. Η Superbet αποφάσισε να προχωρήσει σε goodwill πληρωμή του Ρομέλου Λουκάκου ως anytime scorer, παρότι το γκολ δεν χρεώθηκε επίσημα στον Βέλγο επιθετικό!

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Επειδή ο Λουκάκου είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Σαρλ Ντε Κετελάρ, ενεργοποιήθηκε παράλληλα και το SuperSub, με αποτέλεσμα να πληρωθεί ως σκόρερ και ο Ντε Κετελάρ, παρότι είχε ήδη αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Superbet προχώρησε σε goodwill πληρωμή και στο market των σουτ, πιστώνοντας +1 σουτ τόσο στον Λουκάκου όσο και στον Ντε Κετελάρ.
Μία φάση. Ένα αυτογκόλ. Δύο παίκτες που πληρώθηκαν ως σκόρερ. Τρομερό; Και ακόμη μία ιστορία που δείχνει γιατί η εμπειρία του Παγκοσμίου στη Superbet είναι διαφορετική.

Γιατί στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, οι μεγάλες στιγμές αξίζουν να ανταμείβονται!
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