Ομόνοια – Ριέκα: Για το βήμα παραπάνω με ειδικά που… ανοίγουν την όρεξη ⚔️💥

Τα τελευταία χρόνια έχει σταθερή παρουσία στον ευρωπαϊκό χάρτη. Ο λόγος για την Ομόνοια που στο Κόνφερενς Λιγκ δείχνει να έχει βρει τα πατήματά της, πρόσφορο έδαφος για καλές πορείες στην Ευρώπη. Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ξανά, βλέποντας την ευκαιρία να βρεθεί στους «16» για πρώτη φορά. Εμπόδιό της η πάντα αξιόλογη Ριέκα. Πάμε να δούμε, όμως τι γίνεται με το στοίχημα σε αυτό το ζευγάρι. 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΡΙΕΚΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ
81.00novibet
101.00novibet

Ομόνοια – Ριέκα αποδόσεις 

Οι δύο ομάδες τερμάτισαν αρκετά κοντά στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, στη 18η και τη 16η θέση αντίστοιχα. Ωστόσο τα νοκ-άουτ είναι διαφορετική ιστορία και στο πρώτο παιχνίδι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ομόνοια, που παίζει και εντός έδρας. Αυτό φαίνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΟΜΟΝΟΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΙΕΚΑ
4.05stoiximan

Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να κάνει σωστή μελέτη αγνοώντας το παιχνίδι των γκολ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποδόσεις. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.95bet365
1.87stoiximan
1.75pamestoixima

 
1.90elabet

 

Ομόνοια – Ριέκα ειδικά 

Σε τέτοια παιχνίδια, που υπάρχει σκοπιμότητα και το πιο σημαντικό από όλα είναι η πρόκριση, αποκτούν μεγαλύτερη αξία οι πιο ιδιαίτερες στοιχηματικές επιλογές. Και υπάρχουν μπόλικες τέτοιες με εξαιρετικές αποδόσεις. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builders εννοείται! Ας δούμε κάποια από αυτά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 2,5
2.25bet365
ΟΜΟΝΟΙΑ+ΣΕΜΕΔΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
4.15pamestoixima
G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.33elabet
OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 21,5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ
4.80stoiximan
ΟΜΟΝΟΙΑ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
2.85novibet

Ομόνοια – Ριέκα κανάλι 

Το κρίσιμο παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια και τη Ριέκα μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 9HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

