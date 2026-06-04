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Ολυμπιακός: «Κλέβει» τρίτο παίκτη από την Παρτίζαν μέσα σε έναν χρόνο!

partizan

Μπορεί ακόμη οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, όμως στον Ολυμπιακό ήδη έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στο «αύριο» και είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ομάδα, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της Ευρώπης.

Είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν σημαντικές προσθήκες στις θέσεις που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αναγνωρίσει πως χρειάζεται ενίσχυση.

Μια από τις περιπτώσεις που τσεκάρει πολύ σοβαρά η πειραϊκή ομάδα είναι αυτή του Άιζακ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός ενδέχεται να γίνει ο τρίτος που σπάει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν τον τελευταίο χρόνο και οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν τα πάντα για να τον φέρουν στο ΣΕΦ.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη, που κολλάει άψογα στα «θέλω» του Μπαρτζώκα.

Ο Γερμανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερη ποιότητα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού.

Ενδιαφέρον υπάρχει και από το NBA, όμως αυτή τη στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί για να τον αποκτήσουν και να ολοκληρώσουν μια πολύ δυνατή κίνηση.

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