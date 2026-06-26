Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/06)

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Νέα Ζηλανδία εναντίον Βέλγιο;

Το Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος live streaming θα λάβει χώρα ξημερώματα Σαββάτου 27 Ιουνίου (06:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο Σάββατο 27 Ιουνίου (06:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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