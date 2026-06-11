Με αυτή τη μεταγραφή καλύπτει το κενό του Πίτερς ο Μπαρτζώκας!

Δυστυχώς – για πολλούς – δεν φαίνεται πως θα υπάρξει ανατροπή στην υπόθεση του Άλεκ Πίτερς.

Ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον κρατήσει στο ρόστερ του, όμως τον βασικό ρόλο που θέλει, δεν μπορεί να του τον υποσχεθεί.

Και ο Αμερικανός φόργουορντ δείχνει αποφασισμένος να τον ψάξει αλλού, πιθανότατα στο Μιλάνο, όπως έχει ακουστεί έντονα.

Σε αυτή την περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόκειται να βιαστούν για τον αντικαταστάτη του. Στόχος τους είναι να χτίσουν το καλύτερο δυνατό ρόστερ και «όπλο» τους ως προς αυτό θα είναι η υπομονή.

Ειδικά από τη στιγμή που τη φανέλα βασικού την έχει πάρει σπίτι του ο Σάσα Βεζένκοφ.

Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό όσον αφορά στον αντί-Πίτερς θα είναι η αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και το NBA.

Θα περιμένει δηλαδή τους free agents της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και τις όποιες ευκαιρίες θα φέρει αυτή.

Αν τελικά δεν… κάτσει κάποια τέτοια περίπτωση, υπάρχουν «ευρωπαϊκές» εναλλακτικές και ακούν στα ονόματα των Μπόνγκα, Κόλσον και Σόρκιν, αφού όλοι τους έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό.